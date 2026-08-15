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El fin de semana largo tendrá todo: lluvia, luego algo de sol y ascenso de temperatura
El Servicio Meteorológico Nacional entregó lo que se prevé para las próximas horas en la ciudad en materia climática
El primero de los tres días del fin de semana extra largo en Bahía Blanca y la región presenta condiciones de cierta inestabilidad, según plantea el Servicio Meteorológico Nacional.
La mayor probabilidad de lluvias aisladas se daría a primera hora de la tarde, en una jornada con viento leve siempre con un componente del norte y una máxima de 15 grados.
El domingo, en tanto, quedará un remanente de precipitaciones débiles hasta el amanecer, luego mejorando con una máxima de 16 grados a la tarde y algunas ráfagas del sudoeste.
Por último, para el lunes feriado se pronostica una pequeña caída en el termómetro, ya sin ningún tipo de posibilidad de que se desarrollen tormentas y con más presencia de sol.
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