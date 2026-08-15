El fin de semana largo tendrá todo: lluvia, luego algo de sol y ascenso de temperatura

El primero de los tres días del fin de semana extra largo en Bahía Blanca y la región presenta condiciones de cierta inestabilidad, según plantea el Servicio Meteorológico Nacional.

La mayor probabilidad de lluvias aisladas se daría a primera hora de la tarde, en una jornada con viento leve siempre con un componente del norte y una máxima de 15 grados.

El domingo, en tanto, quedará un remanente de precipitaciones débiles hasta el amanecer, luego mejorando con una máxima de 16 grados a la tarde y algunas ráfagas del sudoeste.

Por último, para el lunes feriado se pronostica una pequeña caída en el termómetro, ya sin ningún tipo de posibilidad de que se desarrollen tormentas y con más presencia de sol.