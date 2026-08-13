Pidió un viaje en moto por una aplicación y asaltó al conductor: quedó detenido

Un hombre de 25 años quedó detenido la tarde de este jueves acusado de ser el autor de un robo a mano armada.

Se trata de Martín Ezequiel Hernández, quien el pasado 24 de julio pidió un viaje en moto a través de una aplicación y, al llegar al destino, amenazó al conductor, junto a otras dos personas, con un arma y le sustrajo varias de sus pertenencias.

Personal de Comisaría Quinta realizó la detención por orden del Juzgado de Garantías Nº 4 luego de una investigación que permitió identificar a Hernández y sus cómplices.

La víctima estaba acompañada por otro conductor de la aplicación y también sufrió el robo de sus pertenencias. El arma utilizada era de puño tipo revólver.