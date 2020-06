"Todas las actividades comerciales deben desarrollarse con equidad"

Finalmente y luego de idas y vueltas, los shopping y las galerías no podrán abrir hasta que llegue la habilitación por parte del gobierno provincial.

Adrián Jouglard, secretario de Gobierno del municipio, sostuvo que "lo que se publicó el lunes no especificaba sobre shoppings y galerías".

Igualmente aclaró que "la idea del shopping no era abrir el sector de comidas sino solamente los locales comerciales de la planta baja".

"Por eso con el caso de los shoppings y galerías estuvimos viendo los protocolos y empezamos a avanzar, pero luego trascendió la noticia y me llamaron desde la jefatura provincial diciendo que no iban a permitir que se abran", agregó en el programa Una Buena Razón.

"Nos pidieron que enviaramos un protocolo, que lo iban a avaluar y después ibamos a tener la apertura o no de los comercios de shoppings y galerías. Pero los protocolos de los comercios son todos iguales más allá del lugar físico, aunque la respuesta fue que los centros comerciales son un lugar de hacinamiento. Pero no es la idea que con todo esto fomentemos el esparcimiento", señaló Jouglard.

Sobre el mal momento que atraviesan muchos comerciantes dijo que "el shopping es un sector que está siendo bastente castigado" y que "una de las galerías está pasando un muy mal momento económico porque no pueden afrontar las expensas y otros gastos tampoco. Por eso creemos que todas las actividades comerciales deben desarrollarse con cierta equidad".

"Nosotros no planteamos un shopping abierto para esparcimiento sino que solamente para los comercios que incluso van a respetar los horarios de comercio de 9 a 17. No iban a estar permitidos locales de comida ni otros de esparcimiento, no había otro objetivo", destacó.

Por último se refirió a por qué desde hoy se habilitó la feria de las pulgas en el Parque Independencia y no las galerías y los shoppings: "una cosa es la feria del Parque Independencia que incluso hicimos que haya más espacio y más distanciamiento. La feria está relacionado con sectores que sufrieron mucho, son sectores de una economía más chica. Son dos sectores distintos los que van al shopping y los que van al parque. Pero se va a regular la cantidad de gente que va a los pasillos. La idea es que todos puedan recuperar su actividad de a poco".