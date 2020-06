Héctor Gay: "Estamos surfeando la pandemia, pero conscientes de que no terminó"

El intendente Héctor Gay habló esta mañana con el programa "Una buena razón", por LA BRÚJULA 24, y analizó el presente de la ciudad frente a las nuevas disposiciones relacionadas a la apertura económica.

Consultado respecto del lugar en el que se encuentra hoy Bahía frente al avance del coronavirus, el jefe comunal destacó que "es bastante difícil saberlo porque la situación cambia casi día a día, permanentemente hay que tomar decisiones y buscar un equilibrio entre lo sanitario, lo que dicen los profesionales, lo que ve la Provincia, y obviamente la presión desde el punto de vista económico".

"Con todo eso hay que tomar decisiones, algunas con mayor libertad y otras consultadas con el gobierno provincial, sobre todo para no arrojar por la borda todo el esfuerzo que se hizo en tantos días de aislamiento", aseveró.

Y agregó: "Es difícil saber en qué momento estamos en la evolución de la pandemia. Cómo termina esto y cuándo. La verdad que esas respuestas no están. Lo que se sabe es que si uno compara con las curvas con las probabilidades que los profesionales hacían 60 días atrás, indudablemente estamos mejor".

"A esta altura los pronósticos eran de muchos más casos y de víctimas, pero afortunadamente eso no ha ocurrido por los efectos de la cuarentena, por el buen comportamiento de la gente y por haber logrado el aplanamiento de la curva en su momento. Hoy estamos lejos de ese desborde que uno veía en Italia o España. Vamos 'surfeando' esta pandemia, pero conscientes de que no terminó. En el caso de Bahía, sin circulación del virus y bastante contenida desde el punto de vista sanitario, aunque con los efectos lógicos en materia económica", indicó.

En otro tramo de la nota, Gay volvió a referirse a la espera que genera la publicación del Boletín Oficial, por las aperturas de nuevas actividades. "Tiene que ver con esta nueva etapa que se anunció el jueves, si bien algo se anticipó, hay que recordar que comienza efectivamente el lunes".

"En el caso de la Provincia esto viene con cambios, con un sistema de fases que todavía no está especificado pero que ayer tuvimos algún indicio. Se habla de una parte más complicada, el AMBA, que está en fase 3. El resto de municipios con casos en los últimos 21 días está en fase 4 y después viene la novedad de la fase 5 para los que no tuvieron ningún caso", indicó.

Y resaltó que "lo que estamos esperando es una definición de qué significa cada fase y qué actividades están permitidas. Ayer tuvimos algún anticipo de la Jefatura de Gabinete de que se podría contemplar la apertura general de comercios, incluido indumentaria y calzado, pero para lo que implica el comercio de cercanía. No se habilitarán centros comerciales".

"Esto estaría contemplado en aquellos municipios de la llamada fase 4. En el caso de Bahía tenemos dos elementos a favor, primero la no circulación comunitaria del virus y segundo que hoy estamos teniendo duplicación de casos cada 35 días, que contrasta con el promedio nacional que está en 15,5. Quizás también, se podría habilitar el servicio doméstico. Lo que quedaría sin chances, al menos hasta el 28 de junio, son los gimnasios, bares, clubes y todo lo relacionado con concentración de gente, que hoy ni siquiera está en consideración", añadió.

Servicio doméstico

"Estamos esperando el detalle del decreto. A partir del martes o miércoles se habilitaría. Siempre lo que hay que tener en cuenta es que los municipios tenemos la facultad de que, ante una situación puntual, dar marcha atrás con alguna de las actividades".

"Se va con prudencia habilitando algunas actividades, siendo que no generen ninguna situación compleja. Hasta ahora no hemos tenido que hacerlo, pero esa alternativa siempre está latente y también depende de la actitud personal de cada uno de los involucrados como para que sigamos por el buen camino".

Geriátrico

"Evidentemente siempre está la alternativa de hacer una presentación judicial y se evalúa, de hecho hay muchas causas en la justicia federal".

"Alguna vez recurrimos en forma directa, como fue el caso del parque eólico. En este caso, más allá que la responsabilidad primaria es de región sanitaria, es cierto que se evalúa esta alternativa".

"A veces encontramos declaraciones, testimonios de protagonistas, que hablan de su propia culpa y uno siente que no alcanza. Todos tenemos suficientes datos como para poder actuar".

"Hoy estaba leyendo el relato del pastor que dio negativo ayer y dice que se equivocó porque tomó mate. Uno acepta la disculpa, pero esto es muy serio. Todas estas actitudes están contempladas en una cuestión penal que lo certifica el artículo 205 del código penal. El descuido, el olvido, a veces puede desencadenar como pasó en Necochea, en una cadena de contagios".

"El área de epidemiología del municipio ha hecho un trabajo fantástico desde el principio, por ejemplo cuando pasó lo del parque eólico ellos también fueron a villarino a ponerse a disposición porque tienen los recursos y una enorme vocación. Respecto del tema geriátrico, es una obligación emergente de le reciente ley que se aprobó en la legislatura provincial".

"Hay que poner las cosas en su lugar, quizás clandestino no es el mejor adjetivo, deberíamos hablar de la cantidad de geriátricos no habilitados. Hay algunos que realmente están bien y no terminaron la habilitación por una cuestión burocrática que la anterior ley trababa demasiado".

"Justamente en virtud de esto, la legislatura aprobó una corrección para hacerlo más simple y poder normalizar. Si bien hoy el tema más importante pasa por la sanitario, vamos camino a un plan de reempadronamiento donde todos los geriátricos estén contemplados y legalizados. Esa es una tarea que deberá empezar en pocas semanas cuando se reglamente la ley".

Conflicto entre SAME, Policía y Defensa Civil

"Le encargué en el secretario de Gobierno y al de Salud reunir a las partes para salir de esta situación de la mejor manera posible. Esto si bien eclosiona ahora tiene algún antecedente, y comienza a partir de aquel controvertido episodio respecto de la actuación del 107 en un caso que terminó con la muerte de dos personas".

"Eso derivó en algunos cambios operativos que no se manifestaron porque hubo casi 70 días en los que no hubo accidentes por la poca circulación de gente en la calle. Se ajustó el protocolo y en el 107 permanentemente hay un médico que ante los llamados evalúa en qué casos enviar una ambulancia o no".

"En algunos casos el criterio no es el mismo, esta semana se dio que hubo una persona con una fractura, la médica a cargo del 107 entendió que el traslado a un hospital podía hacerse con cualquier otro vehículo y no era necesaria la ambulancia, la policía tenía otro criterio y defensa civil también, y se generó este cortocircuito".

"Lo que hay que hacer es acercar a las partes y acentuar el criterio, yo entiendo a la médica que se ajustó al protocolo, pero también entiendo al policía o al bombero que espera la llegada del médico".