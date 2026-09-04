Buen arranque de Colapinto en Monza: terminó noveno en la primera práctica

Franco Colapinto tuvo un positivo comienzo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 al finalizar en la novena posición durante la primera práctica libre disputada este viernes en el circuito de Monza.

El argentino, que estrenó en su Alpine el paquete de actualizaciones que el equipo preparó para esta fecha, marcó un registro que lo dejó a 1,020 segundos del mejor tiempo de la tanda y logró meterse entre los diez primeros.

El más rápido fue Charles Leclerc, quien con Ferrari estableció un tiempo de 1m23s008. Su compañero Lewis Hamilton quedó segundo, a 0,173 segundos, mientras que George Russell, con Mercedes, terminó tercero a 0,304.

Colapinto también consiguió ubicarse por delante del otro Alpine que salió a pista. El estonio Paul Aron, piloto de reserva que reemplazó a Pierre Gasly durante esta sesión, terminó décimo, a 1,169 segundos de Leclerc.

El resultado representa un alentador primer ensayo para el argentino en el denominado “Templo de la Velocidad”, especialmente después de haber advertido en la previa sobre las dificultades que podían generar las altas temperaturas y el sobrecalentamiento de los neumáticos para Alpine.

La actividad de la Fórmula 1 continuará este viernes con la segunda práctica libre desde las 11, hora argentina. El sábado se disputarán el último entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera será el domingo a las 10. Avisarme los próximos resultados de Colapinto en Monza