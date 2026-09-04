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La Liga Plata completa la cuarta fecha con cinco partidos
La jornada comenzó el martes con el triunfo de El Nacional ante Sportivo. San Lorenzo, el otro invicto de esta segunda parte, visita a Argentino.
La cuarta fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquet Plata se completará esta noche, desde las 21, con cinco partidos.
La jornada había comenzado el martes con la victoria de El Nacional sobre Sportivo Bahiense por 77 a 68, resultado que le permitió al Celeste mantener el invicto en este tramo del torneo.
El otro equipo que todavía no perdió en la segunda parte es San Lorenzo, que esta noche visitará a Argentino. El local había ganado sus dos primeros partidos, pero viene de caer en la última presentación.
Otro cruce importante será el de Comercial y 9 de Julio, en el Puerto. Ambos son rivales directos en la tabla y están separados por apenas medio punto.
La programación se completará con Ateneo-Bahía Basket, La Falda-Altense y Velocidad-Espora.
Los equipos iniciaron esta segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera fase.
Las posiciones tienen arriba a San Lorenzo, con 16 puntos. Luego aparecen El Nacional, con 15,5 y un partido más; Comercial y Sportivo, con 14,5; 9 de Julio, con 14; Altense, con 13,5; Argentino, con 13; Ateneo, con 12,5; Velocidad y Bahía Basket, con 11,5; La Falda, con 10,5; y Espora, con 9.
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