Deportes
Se pone en marcha la octava fecha del Torneo Clausura
El campeón actual recibirá a Huracán, mientras que Platense jugará ante Riestra y Estudiantes (RC) frente a Sarmiento.
La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que contará con tres partidos.
El primero de estos encuentros, que está programado para las 16.45, será entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Junín, en el Estadio Ciudad de esa provincia cordobesa.
El equipo local llega a este enfrentamiento en una situación límite, ya que tiene solo seis puntos y marcha ponúltimo en la tabla anual y último en los promedios, por lo que ya no tiene margen de error si quiere mantener la categoría.
Sarmiento de Junín, por su parte, viene de sufrir una goleada 4-1 ante Unión de Santa Fe, aunque de todas maneras tuvo un buen arranque de torneo y se ubica tercero en la Zona B con 12 unidades.
Más tarde, a las 19, será el turno del vigente campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba, que recibirá a Huracán.
Si bien el “Pirata” está quinto en la Zona B con 11 unidades, un paso en falso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación. A su vez, el “Globo” tiene nueve puntos y busca un triunfo que le permita meterse entre los ocho mejores.
El otro partido del día también se llevará a cabo a las 19 y tendrá como protagonistas a Platense y a Deportivo Riestra, dos equipos que están muy cerca de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.
Fecha 8
Viernes 4 de septiembre
16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Luis Martínez
VAR: Franco Acita
AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.00 Belgrano – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Nelson Sosa
19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Eduardo Lucero
Sábado 5 de septiembre
13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Juan Cruz Robledo
14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Gerardo Lencina
16.30 Gimnasia (Mza.) – Boca (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Romero
19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Agustín Méndez
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Martín Despósito
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Cristian Navarro
21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Verlota
Domingo 6 de septiembre
14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Yamil Possi
AVAR: Maximiliano López Monti
17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
19.15 River – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)(TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Martín Despósito
21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: José Carreras
AVAR: Jorge Broggi
Lunes 7 de septiembre
19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanotta
21.15 Unión – Instituto (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Javier Mihura
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Javier Uziga
Fuente: Página 12
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