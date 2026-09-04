Se pone en marcha la octava fecha del Torneo Clausura

La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que contará con tres partidos.

El primero de estos encuentros, que está programado para las 16.45, será entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento de Junín, en el Estadio Ciudad de esa provincia cordobesa.

El equipo local llega a este enfrentamiento en una situación límite, ya que tiene solo seis puntos y marcha ponúltimo en la tabla anual y último en los promedios, por lo que ya no tiene margen de error si quiere mantener la categoría.

Sarmiento de Junín, por su parte, viene de sufrir una goleada 4-1 ante Unión de Santa Fe, aunque de todas maneras tuvo un buen arranque de torneo y se ubica tercero en la Zona B con 12 unidades.

Más tarde, a las 19, será el turno del vigente campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba, que recibirá a Huracán.

Si bien el “Pirata” está quinto en la Zona B con 11 unidades, un paso en falso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación. A su vez, el “Globo” tiene nueve puntos y busca un triunfo que le permita meterse entre los ocho mejores.

El otro partido del día también se llevará a cabo a las 19 y tendrá como protagonistas a Platense y a Deportivo Riestra, dos equipos que están muy cerca de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

Fecha 8

Viernes 4 de septiembre

16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Luis Martínez

VAR: Franco Acita

AVAR: Mauro Ramos Errasti



19.00 Belgrano – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Nelson Sosa

19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero

Sábado 5 de septiembre

13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Juan Cruz Robledo



14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Gerardo Lencina



16.30 Gimnasia (Mza.) – Boca (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Romero



19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Agustín Méndez

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Martín Despósito

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Cristian Navarro



21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Verlota

Domingo 6 de septiembre

14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal) (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez



17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Yamil Possi

AVAR: Maximiliano López Monti



17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Kevin Bustos

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez



19.15 River – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)(TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Martín Despósito



21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: José Carreras

AVAR: Jorge Broggi

Lunes 7 de septiembre

19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanotta



21.15 Unión – Instituto (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Javier Uziga

Fuente: Página 12