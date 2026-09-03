Robapatentes fueron seguidos por el CEUM y cayeron con varios kilos de marihuana

La policía secuestró cerca de tres kilos de marihuana y detuvo a varios hombres en un allanamiento luego de detectar un vehículo que circulaba con patentes que habían sido denunciadas como robadas. El procedimiento se concretó tras una investigación conjunta con el Centro Único de Monitoreo (CeUM).

El allanamiento se realizó en Saavedra al 100, lugar donde se plegó el operativo con la presencia de la cúpula policial de la ciudad encabezada por el Martín Pacheco, titular de la Agencia de Seguridad del Municipio y Federico Montero, el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Según pudo saber esta redacción, días atrás se logró establecer mediante las cámaras de seguridad que dos patentes habían sido sustraídas de un automóvil estacionado.

Ante esa situación, las patentes fueron incorporadas al sistema de búsqueda utilizado por el Centro de Monitoreo con el objetivo de detectar si volvían a aparecer asociadas a algún vehículo.

Este jueves, las alarmas del sistema se activaron al identificar un automóvil que circulaba con esas mismas chapas colocadas. A partir de la detección, se inició un seguimiento del vehículo hasta que los ocupantes lo dejaron estacionado.

Personal de Comisaría Quinta aguardó el regreso de los involucrados y, al momento de intervenir, realizó una inspección del vehículo, además se revisó la vivienda en Saavedra al 100 y allí encontraron una cantidad cercana a los 3 kilogramos de marihuana.

De acuerdo con la información preliminar, los ocupantes del vehículo no serían oriundos de Bahía Blanca y se investiga si utilizaban la maniobra de robo de patentes para ocultar la identidad real del automóvil en el que se movilizaban.