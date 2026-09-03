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Se resistieron a un allanamiento y uno golpeó a un policía: seis detenidos
El procedimiento se realizó en una vivienda de Holdich al 1800, en el marco de una causa por el hurto de una moto que había sido ofrecida a la venta por Marketplace.
Seis personas fueron detenidas durante un allanamiento realizado en una vivienda de Holdich al 1800, en el marco de una investigación por el robo de una motocicleta ocurrido en Bahía Blanca.
El procedimiento estuvo a cargo de personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, con colaboración de efectivos de la Comisaría Quinta y del Comando de Patrullas. La medida había sido ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 2.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de una mujer por la sustracción de una Gilera Smash 110 cc roja, dominio A235BGC, que había sido robada en Florencio Sánchez al 700. De acuerdo con las averiguaciones policiales, la moto habría sido publicada posteriormente para su venta a través de Marketplace.
El allanamiento arrojó resultado negativo respecto del secuestro del rodado. Sin embargo, durante el operativo fueron detenidos Maximiliano Sebastián Salgado (23), Damián Facundo Salgado (28), Roberto Claudio Salgado (46), Magalí Milagro Salgado (19), Ariana Sol Haag (23) y Vanina Andrea López (46).
Según informó la Policía, los involucrados adoptaron una actitud hostil hacia los efectivos, desobedecieron las órdenes y se resistieron al procedimiento. Además, Maximiliano Salgado está acusado de haber golpeado con el puño a uno de los policías, provocándole un corte en el labio. El efectivo sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.
En la causa intervienen las UFIJ Nº 7 y Nº 15 del Departamento Judicial y el Juzgado de Garantías Nº 4.
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