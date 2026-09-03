Malvinas y el nuevo escenario global: "Hay una oportunidad, pero no seamos exitistas en la diplomacia"

El renovado protagonismo de la cuestión Malvinas en la agenda internacional representa una oportunidad para la Argentina, aunque no debe interpretarse como la antesala de una solución inmediata al reclamo de soberanía. Así lo consideró Alejandro Marinello, docente de Derecho Internacional de la Universidad Nacional del Sur, en diálogo con el programa Nunca es Tarde, por La Brújula 24.

“No es un dato menor que el tema Malvinas esté puesto en la agenda de nuevo y en algunos de los medios más importantes del mundo”, sostuvo el especialista, al hacer referencia tanto a lo ocurrido en el Mundial como a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible revisión de la posición de Washington.

Para Marinello, que el debate vuelva a tener repercusión internacional permite “visibilizar nuestro histórico reclamo”, pero advirtió que es necesario evitar interpretaciones apresuradas. “Es inevitable que uno a veces se entusiasme y vea posibilidades, pero no son cuestiones que se resuelvan mágicamente por una declaración”, señaló.

En ese sentido, vinculó las palabras de Trump con las tensiones existentes entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa, especialmente por las exigencias norteamericanas para aumentar el gasto en defensa dentro de la OTAN. “¿Es una oportunidad para la Argentina? Puede serlo en la medida en que está de vuelta en la agenda la cuestión de la soberanía”, explicó.

El docente de la UNS remarcó además que Argentina cuenta con una posición jurídica sostenida históricamente y respaldada, entre otros antecedentes, por la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y llama a las partes a negociar. “Hay que tener una política inteligente a mediano plazo. Esto no se resuelve únicamente con declaraciones”, afirmó.

Marinello también puso el foco en la relevancia estratégica que adquirió el Atlántico Sur, tanto por el acceso entre los océanos Atlántico y Pacífico como por la proyección antártica y los recursos naturales. Entre ellos mencionó el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas, cuya explotación Argentina considera ilegal al no contar con autorización del Gobierno nacional.

“Hay cuestiones que hacen que Malvinas vuelva a ser relevante, lo que no significa que se resuelva de un día para el otro”, insistió. Y agregó que cualquier eventual modificación del escenario internacional tendrá intereses en juego: “Hay que ver qué se pide a cambio, porque nada de esto es gratis”.

Otro de los puntos destacados por Marinello fue la continuidad del reclamo argentino más allá de los cambios de gobierno. En ese sentido, valoró que la administración de Javier Milei haya mantenido la posición respecto de las actividades hidrocarburíferas impulsadas unilateralmente alrededor de las islas. Según explicó, lo que se modificó principalmente fue la estrategia diplomática y la forma de relacionarse con otros actores internacionales.

El especialista también pidió prudencia frente al peso que pueda asignársele a Trump. Recordó que Estados Unidos mantiene una relación histórica con Gran Bretaña y mencionó como antecedente la Guerra de 1982, cuando finalmente Washington respaldó a Londres. “No nos va a resolver Trump este problema. Este problema hay que resolverlo con mucha cabeza, mucha inteligencia y a mediano plazo”, manifestó.

La entrevista se produjo en la previa del mensaje que Milei brindará este jueves a las 21 por cadena nacional, dedicado específicamente a la cuestión Malvinas, después de que Trump afirmara que revisa distintas posiciones de la política exterior estadounidense.

Respecto de qué podría anunciar el Presidente, Marinello evitó realizar pronósticos ante el hermetismo oficial, aunque consideró que Argentina debería mantener “una posición firme, pero cautelosa”, convocando nuevamente al Reino Unido a discutir la soberanía dentro del marco establecido por Naciones Unidas.

“Es una oportunidad, eso es indiscutible, pero no seamos exitistas en la diplomacia”, resumió. Para Marinello, el escenario actual debe aprovecharse para insistir en los organismos internacionales y construir una estrategia sostenida en el tiempo: “Hay que afirmarse en la posición jurídica, no hablar de más y pensar en el largo plazo”.