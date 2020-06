Liz Solari usó la foto de un mono para hablar de racismo

View this post on Instagram

Cuando el humano recuerda que su esencia es espíritu, que un cuerpo es un instrumento más allá de su forma o color, naturalmente se eleva sobre aquellos prejuicios adquiridos y construidos en su ignorancia, en su olvido. VINIMOS A RECORDAR, QUE SOMOS AMOR 🙏🏻❤️🌍 #heretolove Para los que no entendieron, y se apuran en juzgar y violentar con sus palabras, hablaba de la unión más allá de racismo y de especismo. Dos formas de discriminacion inaceptables. La violencia en mis redes no es bienvenida.