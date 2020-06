Ana María Picchio: una trayectoria de excelencia, humildad y talento

Hablar de la gran Ana María Picchio es, sin lugar a dudas, hablar de arte en su máxima expresión. Actriz de cine, teatro y televisión, ha sabido ubicarse como una de las más destacadas de toda su generación.

Nacida en el barrio porteño de Floresta, "La Picchio", arrancó su carrera en 1969 y nunca paró. Entre las obras en las que se ha destacado se encuentran películas como "La Tregua", que además fue la primera en ser nominada para un Óscar de nuestro país, "Chechechela, una chica de barrio" (1986) y Breve cielo (1969). Aunque claro, el recorrido es más que extenso.

Además, no es en vano mencionar que supo quedarse con el Cóndor de Plata y el San Jorge de Plata del Festival de Moscú como Mejor Actriz por Breve cielo y nuevamente el Cóndor de Plata como mejor actriz por la mencionada “Chechechela…”.

Y su presente la ubica ni más ni menos que participando de una de las series que marcan tendencia en Fox, de gran llegada internacional: "Vis a Vis: El Oasis". Allí le da vida a Ama Castro, una entrañable madre que regentea el alojamiento rural “El Oasis”.



Esta mañana, el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24, se dio el gusto de hablar con ella. Y no quedó ningún tema sin tocar. Un lujo como pocos en el aire radial de Bahía Blanca.

"Yo todo lo que aprendí lo hice con mi mamá, en mi casa, mi barrio, y con el cine. Mientras exista el cine nosotros estamos salvados. Ahora se vuelven a abrir las puertas del gran Cine Arte, ahí donde aprendimos tantas cosas. Creo que son tres salas que van a empezar a funcionar cuando pase todo, estamos muy felices", sostuvo la popular actriz argentina.

Y agregó, entre risas: "Por lo general no veo Netflix ni películas por Internet. Soy una burra - bromeó - no tengo computadora.".

En otro tramo de la nota, Picchio se refirió a su presente y a los elogios que recibe de sus pares en España. "Cuando nos conocimos con todas las chicas y chicos de Vis a Vis nos dimos cuenta que éramos del palo, por eso nos hicimos amigos enseguida".

Y lógicamente, ahondó en su personaje en la popular serie. "Tenemos dos directores que son excelentes, y gracias a ellos hemos hecho muy buenas escenas. Nosotros tenemos otro ritmo en la televisión nuestra, con las pausas por ejemplo. Esa relación que hicimos ahí, prestando mucha atención, hizo que saliera lo que salió que es tan lindo".

"Aún no pude ver los capítulos. Acá estoy con mis libros, bien acompañada", aseveró.

Por otra parte, manifestó que la cuarentena la encontró "cocinando bastante", aunque reconoce que "tuve que parar un poco, me cansé". "Soy vegana, y hay que tener siempre cosas elementales que te permitan crear cosas ricas, como la fruta que siempre tengo bastante".

"Ayer estábamos hablando con Víctor Laplace y llegamos a la conclusión de que los de nuestra edad necesitábamos esto. Veníamos con demasiado ajetreo. Yo vivía en Barcelona y me iba dos veces por semana a Madrid a grabar", señaló.



"Cuando prendo la tele lo único que me importa es cuando alguien habla del alma, no me interesa nada más. Me gusta escuchar a los psicoanalistas, que son los que mejor me vienen. Yo estoy tranquila, no critico ni pienso en nada", comentó la artista con su sonrisa habitual y entrega absoluta. Una experiencia radial que, los periodistas de nuestra emisora, nunca olvidarán.

Escuchá la nota completa: (audio)

