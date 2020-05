La frase de un dirigente del Inter que podría frustrar el pase de Lautaro Martínez

Cuando todo parecía encaminado para que Lautaro Martínez juegue al lado de Lionel Messi en el Barcelona, desde la próxima temporada, hoy Piero Ausilio, Director Deportivo del Inter, puso paños fríos a la posiblidad.

En diálogo con Sky Sports fue categórico: "Solo hay una forma de alejarlo del Inter y es pagar una cláusula. Una cláusula que todos conocen, no es necesario ocultarla, es una cláusula exigente, ya que tiene plazos y compromisos que deben mantenerse muy precisos". El argentine tiene la posibilidad de salir a cambio de 111 millones de euros, un dinero que los españoles esperaban amortizar con el traspaso de uno o dos jugadores.

Acto seguido, Ausilio agregó: "No estamos discutiendo el tema de Lautaro con nadie en este momento. Simplemente nos enfocamos en él, es un activo importante del club, y entonces no olvidemos que todavía tiene un contrato de tres años con el Inter. Los jugadores más importantes del Inter no los van a vender. Planea conservarlos y eventualmente fortalecerlos".

Además sobre la chance de incluír jugadores como parte de pago, explicó: "Muchos equipos nos han contactado para abordar el tema de Lautaro. Entre estos, el más decidido, con el que tenemos una relación amistosa y cordial, es Barcelona. No oculto esto. Y sé que Barcelona sabe perfectamente cuáles son nuestras intenciones. El Inter no tiene intención de vender a Lautaro Martínez. Luego repito que hay una cláusula y me parece que he sido claro".

Fuente: TyCSports.