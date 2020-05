Jorge Máximo Dominicci, el músico de Punta Alta y una historia que conmueve a todos

Jorge Máximo Dominicci es un conocido trompetista de la vecina ciudad de Punta Alta. Su historia, cargada de emociones y solidaridad, es conmovedora.

En diálogo con el programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24, contó cómo fueron sus inicios en el mundo de la música. Y no faltó la emoción.

"Yo empecé en Ushuaia de caradura, con una banda de jazz, y tocábamos en los boliches mientras la gente tomaba algo. Pero no funcionó y largamos un cuarteto. A partir de ahí empezó todo", recordó.

Y agregó: "Después armé un grupo de mariachis que le terminé regalando a un amigo que aún lo sigue trabajando, me vine para la Base Naval y armé otro grupo. También me largué a hacer shows solo con mi trompeta".

Hoy por hoy, sus vecinos son testigos de su amor por el arte. "Ahora lo que más me reconforta es tocar a las 21 todos los días el himno para mi barrio, aunque también lo hago en vivo en mi Facebook personal".

"Lo hago porque me siento bien. El otro día me mandaron el video de un nene mirando un celular, desde Chaco, parado firme escuchándome. Él me espera todos los días. Un chico que vive enfrente de mi casa también, esas cosas te llenan el alma", comentó con emoción Dominicci.

En otro tramo de la nota, relató que "mi sueño era ser actor, pero la música siempre fue mi salida. Soy un trompetista de medio pelo y con eso soy feliz". Y habló de la importancia del amor en su vida, al reconocer y poner como ejemplo que "yo perdoné a mi madre, que me dejó en un orfanato, y creo que eso es lo más importante".

Camino a nuevos desafíos, más renovado que nunca y con la firme decisión de manifestar su arte por y para todos, Jorge sigue adelante. Estamos seguros que pronto, nos seguirá sorprendiendo.