Tunessi: "Cristina me explicó que no es nada personal conmigo, no saluda a nadie"

El secretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunessi, contó detalles de lo que fue un día histórico. La sesión mediante vía virtual en el Congreso, a raíz de la pandemia por el coronavirus, al tiempo que se refirió a la llamativa situación vivida con la presidenta de la Cámara Alta, cuando el bahiense la quiso saludar y ella se negó.

"Me dijo que no era algo personal, no saluda a nadie. Quedó la anécdcota. Me parece que es una cuestión de educación, hacía casi dos meses que no la cruzaba y me pareció razonable saludarla. Como no se puede darle la mano o un beso, extendí el codo. Como ese momento está muy enfocado por las cámaras, se viralizó", destacó Tunessi, en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Terminamos alrededor de las nueve y pico con los detalles de la sesión. Hubo mucha tensión previa por la puesta en práctica de un sistema novedoso y debíamos tener cuidado por algún inconveniente técnico. Todo eso llevó a que se practicara varias veces. Creo que la sesión salió bien y permitió que el Congreso de la Nación pudiera tomar decisiones en el marco de la pandemia, para no estar tan ausente".

"En total son 72 los senadores, de los cuales hay 71 habilitados por la licencia de Alperovich. Estuvieron presentes las autoridades de la mesa del Senado, encabezado por su presidenta. Se aprobaron ayer los DNU de Alberto Fernández en el marco de la pandemia y los que implementaban el funcionamiento remoto del recinto, además de otras cuestiones técnicas", sostuvo el histórico dirigente radical, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, puntualizó que "hubo disidencias en dos de los veinte DNU. El bloque de Juntos por el Cambio votó de manera distinta y con posiciones divididas en algunos de los aspectos puntuales, eso hizo que se complejizara la votación, pero se resolvió bien. Tuve que ir anotando la postura individual. Debí anunciar el voto, senador por senador, explicando cada uno, eso hizo que tenga más protagonismo".

"Cristina se fue, pero volvió en los últimos 50 minutos del debate. Gran parte de la sesión la presidió la presidenta provisional. Hicimos el esfuerzo, vine desde Bahía Blanca en un momento complicado, pero el compromiso y la responsabilidad era mía porque el secretario parlamentario no podía viajar porque está en Neuquén y está dentro de la franja de riesgo", finalizó Tunessi.