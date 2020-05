Punta Alta: municipales arrancan un paro por 48 horas

Los trabajadores municipales de Punta Alta realizan un paro por 48 horas que arranca a las 7 de la mañana de hoy jueves y termina a la misma hora del próximo sábado.

Según indicaron en un comunicado, aseguran que el Ejecutivo “vulnera los derechos de los empleados”. También denuncian que no hay diálogo y que nunca se cumplieron los acuerdos firmados en el Ministerio de Trabajo. Todo esto se enmarca en una frustrada negociación paritaria.

Por la medida de fuerza no habrá recolección de residuos ni ningún otro tipo de actividad y solamente garantizaron las guardias mínimas.

EL COMUNICADO COMPLETO DEL SINDICATO

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales resolvió, en el marco del estado de alerta y movilización, llevar adelante un paro total de actividades por 48 horas a partir de las 7:00 Hs. del día jueves 14 de mayo y hasta las 7:00 Hs. del día sábado 16.

Esta medida se lleva adelante al no haber obtenido respuesta por parte del Ejecutivo Municipal a lo solicitado oportunamente. La presente medida deviene inevitable ante la FALTA DE RESPUESTA a DIVERSAS situaciones GRAVES que se encuentran acaeciendo dentro de la órbita laboral del municipio, las que perjudican notablemente a nuestros afiliados y a los restantes empleados municipales.

En dicho contexto, es dable destacar que no pasa inadvertida la grave situación social y económica que se encuentra atravesando el país en su totalidad consecuencia de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, no obstante lo cual, consideramos que ello no debe ser el motivo ni la excusa por la cual el poder de turno vulnere sin más los derechos de los empleados municipales, como así tampoco ser el fundamento para incumplir con sus obligaciones expresamente pactadas y asumidas por ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Subdelegación Punta Alta.

Consideramos que, en momentos de crisis como el presente, debe ser mayor el compromiso de los funcionarios para con la planta trabajadora, lo que demás está decir no está sucediendo en el Municipio de Coronel Rosales, donde los mismos demuestran un evidente desinterés e inacción para resolver los diversos conflictos suscitados, como así también para cumplir con las obligaciones expresamente pactadas.

Ello así, pese a los reiterados reclamos y pedidos de reunión efectuados a fin de generar una mesa de diálogo que permita arribar a una solución pacífica para la totalidad de los conflictos existentes entre los que podemos destacar: INCUMPLIMIENTO del ACUERDO suscripto en el marco de la CONCILIACIÒN OBLIGATORIA. REUNION PARITARIA. CIERRE PARITARIA PERIODO/2019 y APERTURA PERIODO/2020.

A la fecha, nos encontramos comenzando el mes de mayo del año 2020, y NO hemos acordado el CIERRE del periodo paritario 2019, como así tampoco la APERTURA del periodo 2020, por cuanto a la fecha NO HEMOS OBTENIDO RESPUESTA alguna a los reiterados reclamos y pedidos efectuados para retomar las negociaciones de estilo.

Tal accionar genera un evidente desinterés respecto de la planta municipal, por cuanto el impacto y crisis que la situación actual ha generado, REPERCUTE visiblemente sobre el poder adquisitivo del empleado municipal. FALTA DE RESPUESTA al pedido de un ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR TRABAJO PRESENCIAL durante el AISLAMIENTO SOCIAL, OBLIGATORIO y PREVENTIVO del COVID-19 (Coronavirus). CONFECCIÓN LISTADO de PERSONAL para la percepción de la ASIGNACIÓN ESTIMULO del PERSONAL DE SALUD. DECRETO N°315/2020. FALTANTE DE INSUMOS MÉDICOS FUNDAMENTALES PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL AFECTADO A SERVICIOS ESCENCIALES Y SALUD.

Cabe destacar que en virtud de la medida de fuerza No habrá recolección en la zona periférica el jueves y en la céntrica en la noche del viernes, ni atención en las oficinas y otras dependencias del Municipio, manteniéndose las guardias mínimas.