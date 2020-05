La columna de Rafael Emilio Santiago: "Releer siempre es bueno"

"¿Va a seguir un tiempo esto, no?, habrá que arreglárselas con imaginación para poder manejarlo con lo que uno tiene, que no es ingrato tampoco".

Con esa frase, dio inicio a su habitual columna de los viernes en La Brújula 24, el experimentado periodista bahiense Rafael Emilio Santiago.

"Recordaba que en tiempos de la Lexicon 80, que con esto hay que tenerla a mano por las dudas, de los grabadores de mano y los teléfonos con disco, uno atesoraba información impresa", dijo en el programa "Bahía Hoy".

Y agregó: "Los diarios tenían sobres con datos de muchas cosas, y era remisos a apretarlos quizás porque no se los devolvía nunca. Había mucha hojarasca en las notas escritas. Hoy no todos escriben bien tampoco, aunque sobran los medios de consulta".

"Lo demás es estilo, talento, convicción o genuflexión, según el que escriba. A veces el actor suma dos de esas condiciones, o hasta tres, pero la médula no es confiable del todo. Esas cosas pasan y da pena", argumentó.

Siguiendo con su relató, Santiago sostuvo que "esta vida -por la cuarentena- tiene grandes limitaciones, pero también algunas instancias atractivas. Hay tiempos para realizar modos de otras épocas, sin lamentos sobre lo que uno quiso y no pudo, o simplemente no quiso, y eso evidencia certezas que a esta altura son inmutables".

"En estos días de nada he llegado a otras conclusiones. En su momento grabé partidos memorables que jamás volví a ver, antes sin tiempo y ahora sin interés. He comprado en estos años unos cuantos libros y me han regalado varios también. En la tendencia de pisar sobre seguro, releer que siempre es bueno", cerró.

Escuchá la nota:

