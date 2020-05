Moria compartió un provocador mensaje contra Fantino

Desde su casa, donde cumple a rajatabla la cuarentena obligatoria por el brote del coronavirus COVID-19, Moria Casán (73) levantó polvareda entre sus seguidores de Twitter al compartir una nota cuyo título decía: "¡Necesitamos tardes divertidas, saquen a Fantino!".

La crónica era del portal El Intransigente y hablaba del pedido de los fans de la One, quienes pretenden que su ídola regrese a la pantalla de América con Incorrectas, y en su horario habitual, el mismo que desde hace un mes y medio ocupa el periodista antes mencionado.

Sucede que, ni bien se decretó el aislamiento obligatorio, Moria no quiso continuar con las grabaciones de su ciclo en medio de la pandemia y en su lugar, las autoridades del canal que dirige Agustín Vila (38) apostaron por un nuevo envío informativo conducido por Alejandro Fantino (48).

El retuit de Moria Casán sobre el programa de Alejandro Fantino.

Y aunque este domingo el retuit de Moria con la nota sobre Fantino a la tarde ya no aparecía en su perfil de esa red social, ella fue consultada al respecto durante un móvil para El run run del espectáculo, el programa de Crónica TV presentado por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

"No quiero cambiar la esencia de mi programa. No me interesa ser la extensión de un noticiero y estar todo el tiempo viendo a virólogos, inmunólogos, gente que se muere por todo el mundo y respiradores que faltan", comenzó explicando la conductora.

Y aunque jamás mencionó a Fantino, en medio de su descargo, lanzó con su "lengua karateca": "Mi programa tiene que tener mi cabeza, si te gusta bien y si no agarrate a otra persona que te sirva más...".

Además, Moria contó que el propio Agustín Vila le dijo que 'apenas pase esto" la querían de nuevo "en el canal'. "Por supuesto. Amo a América. Es un canal que me permitió siempre ser yo pero prefiero pasar el COVID-19 en mi casita y si no puedo entretener como a mí me gusta, me entretengo yo", completó la capocómica con su característico sentido del humor.

Preocupada por el avance del coronavirus, Moria, quien también pertenece a los denominados "grupos de riesgo", frenó las grabaciones de su ciclo hasta tiempo indefinido el pasado 20 de marzo.

En su lugar, la emisora de Palermo decidió que volviera Fantino con un programa cuya línea editorial se alineara a los tiempos que corren. "Este es un momento en el que habría que dejar de medir y empezar a hacer televisión desde el corazón", dijo el expresentador de Animales Sueltos en una de las primeras emisiones de su nuevo ciclo.

Fuente: Clarín.