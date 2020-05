"Los músicos seremos los últimos en volver"

El popular cantautor César "Banana" Pueyrredón dialogó con LA BRÚJULA 24 FM 93.1 sobre cómo está llevando la cuarentena, y cómo el aislamiento no sólo le sirve para repasar su carrera, sino que también para planificar a futuro.

Al respecto, el artista que visitó varias veces Bahía Blanca, aseguró que "cuando empezó la cuarentena duplicamos el número de seguidores en redes sociales. Hay mucha ansiedad. Hay sed de artistas. Todo el tiempo nos piden que hagamos conciertos en vivo. La gente necesita distraerse".

De igual manera aseguró: "Yo tengo mis depresiones y mis caídas, no es que estamos arriba todo el tiempo. Extraño hasta el chofer de la combi. Los músicos vamos a ser los últimos en poder salir a la calle a hacer lo nuestro".

En esa línea, "Banana" comentó que lo primero que va a hacer cuando se levanten las restricciones será "salir a abrazar a toda la gente. A mis amigos, a mis familiares, al mozo del restaurant donde voy a almorzar todos los días".

En otra parte de la charla, y yendo al lado artístico, Pueyrredón confió que "tampoco quiero componer en este momento raro, porque cuando salgamos y esto sea un feo recuerdo no voy a querer cantar la canción".

Por último, y en uno de los tantos pasajes graciosos que tuvo la entrevista, el pianista aseguró: "Mis amigos que están al pedo en la casa me mandan canciones y me preguntan qué les haría. Me gusta arreglar temas. Les digo que saquen aquello o que pueden poner esto otro. Me gusta hacerlo".

