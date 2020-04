El prestigioso periodista Rafael Emilio Santiago brindó en su columna de los viernes, por LA BRÚJULA 24 FM 93.1, un recorrido magistral por la historia de la humanidad. Las dificultades superadas y los métodos de contar lo que pasó, en el eje de la charla.

"En la secundaria, si bien se tomaba como una sola materia, yo preferí la historia a la geografía, pero después en el boletín era una sola nota", dijo.

Y agregó: "África decidió sacudirse del colonialismo, y diría que cada dos semanas asomaba una nueva nación. Kenia, antes de los logros olímpicos, era noticia por los Mau Mau que atacaban en las noches el ganado de los colonos, le cortaban el cuarto trasero, y los ingleses partieron porque el país ya no era negocio".

A modo comparativo, explicó que "muchos años después los ingleses tratan de nacionalizar keniatas para los juegos olímpicos. Esa independencia costó 100 mil almas, y todo eso me tomo en el secundario. A los 14 años, con la poca información que había, costaba diferenciar a los buenos. Con el tiempo aprendí que no era ninguno".

Y en tal sentido, hizo una referencia a lo que vendrá. "Me pregunto en unos años, puestos a estudiar estos tiempos complejos, qué dilema enfrentarán los alumnos. La perspectiva y panorama ayuda a comprender los hechos, aunque conviene entender quién comunica".

"¿Cómo la van a presentar los historiadores?, yo no diría que fue con un guiso de murciélago. Lo único que me gustaría es enterarme es quién se equivocó, pero no creo que eso pase. Como decía mi abuelo, los malos viven más y eso es lo que más me preocupa", sentenció.

La nota: