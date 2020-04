"Vamos a cuidar a los adultos mayores, pero sin tomar una medida drástica"

El intendente Gay aseguró esta mañana en LA BRÚJULA 24 que "la economía empezará a moverse tibiamente". Y aclaró, en relación al cuidado de los adultos mayores, que no se tomará en Bahía Blanca "una medida tan drástica" como en Buenos Aires.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el jefe comunal se refirió a las cuestiones que por estas horas más preocupan a los vecinos, teniendo en cuenta la cuarentena "administrada" que rige en el país.

En tal sentido, indicó que "hay algunas que serán mas amplias en localidades rurales y distritos más chicos, donde no se han registrado casos positivos de coronavirus", y lo diferenció a otras "más densamente pobladas".

"Se ha lanzado este nuevo decreto con algunas actividades exceptuadas, pero de todos modos falta el protocolo y la aprobación de Provincia y Nación. En el caso concreto nuestro, todo el fin de semana el secretario de Gobierno estuvo trabajando para ver cómo se adecuan los protocolos y empiezan a atender de a poco", sostuvo Gay.

Y agregó: "También se estuvo trabajando con la plataforma online, sobre la cual el Presidente dio visto bueno. Ayer estuve en contacto con la Ministra de Gobierno, y hoy temprano vamos a definir bien qué rubros nos autorizan".

Al respecto, el mandamás bahiense explicó que "está claro que los negocios van a seguir cerrados", aunque relató que "varias actividades empezarán a descongelarse". "A más tardar del miércoles estarán en funcionamiento".

Y habló de los métodos que deberán adoptar. "La idea es que en cada comercio que pueda adherirse a este sistema haya una sola persona, a puerta cerrada, y otra persona que lo lleve a domicilio o contratando un servicio de remisería".

"Todo lo que se vaya flexibilizando será aceptado en la medida que no implique aglomeración de gente. Siempre con el protocolo y teniendo en cuenta algunos aspectos que rigen desde hoy, como el barbijo o tapaboca", aseveró. Además, contó que "la Provincia ha dispuesto un régimen de multa para el que no lo use, pero aquí apelamos al sentido común. El sábado vi que 8 de cada 10 vecinos ya estaba con la protección facial, la realidad es que no podemos estar con un policía atrás de cada ciudadano".

Más de Gay en La Brújula 24

Confinamiento de adultos mayores

"No creo que lleguemos en Bahía a pensar una opción de esta naturaleza, en especial porque creo que la gente ha entendido el momento que estamos pasando"

"En Buenos Aires hay mucha gente que vive sola, es una ciudad que tiene una característica particular en ese sentido. Yo creo que en la medida que vayamos avanzando esto irá cambiando, y obvio lo que quedará para el final será todo lo que implique la concentración de gente".

"Es cierto que hay un riesgo mayor para personas adultas. Cuando uno mira el promedio de edad de muertos en España o Italia, está claro que el grupo de riego está ahí. Yo quiero creer que no vamos a llegar en Bahía Blanca a esa suerte de confinamiento de adultos mayores".

"En Bahía está funcionando una red de voluntarios con mucha gente que se ha inscrito para hacer trámites y comprarle remedios en el caso de aquellos que no tienen quien lo haga. Vamos a trabajar para cuidarlos, pero no vamos a instrumentar una medida tan drástica".

Apertura de la economía

"Va a empezar a moverse, pero tibiamente. Seguro vamos a ver más gente en la calle, porque hay que ir saliendo claramente. De todos modos, los efectos de esto recién se verán a los 15 días e incluso el Gobierno ha dicho que se puede dar marcha atrás si se disparan los contagios".

"Yo creo que va a llevar mucho tiempo recuperar la economía, primero por el parate, porque hay mucho menos dinero circulando y también por el temor propio de la gante".

Charla con Alberto Fernández

"Fue un buen ida y vuelta de más de dos horas. El concepto final del Presidente es que estamos lejos de resolver el problema, pero convencidos de que este es el camino".

"Las problemáticas que le planteamos todos los intendentes son similares, todos preocupados por los negocios. La particularidad de Bahía Blanca es el movimiento del puerto, durante mayo habrá una enorme cantidad de barcos que vendrán a la ciudad y eso traerá muchos camiones".

"Empieza a venir la cosecha de soja y tendremos no menos de 1300 camiones por día, hay que tener mucho cuidado".

"Las otras cuestiones nos emparejan en todos los distritos, como el transporte público que se está cayendo a pedazos en todo el país. El Presidente nos dijo que nos quedemos tranquilos que están buscando la forma de asistirlo, es un tema de los que más nos preocupa".