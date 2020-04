Manu Ginóbili contó cómo fue la primera vez que vio a Messi y a Maradona

Aprovechando el tiempo libre por la cuarentena a raíz de la pandemia de coronavirus, las grandes figuras del deporte siguen citándose a través de las redes sociales para mantener interesantes charlas. Esta vez fue el caso del polista Adolfo Cambiaso, que invitó a su vivo de Instagram a Emanuel Ginóbili para conversar sobre cuestiones relativas a sus vidas privadas y a sus exitosas carreras deportivas.

En un tramo de la charla, Cambiaso le preguntó a Ginóbili a quién invitaría a jugar un “picado” un fin de semana. El ex basquetbolista fue por el lado de los artistas y nombró a Ricardo Darín, Guillermo Francella y Sebastián Wanraich.

A la hora de aclarar por qué no nombró a futbolistas, explicó: “Del fútbol no conozco a nadie, nunca coincidimos... a Juampi Sorín lo conocí hace relativamente poco”.

Ginóbili hizo un vivo de Instagram con Adolfo Cambiaso

Esta frase motivó al polista de La Dolfina a preguntarle al bahiense si conocía personalmente a Lionel Messi y a Diego Maradona. Ginóbili, que pasa la cuarentena en Estados Unidos, contestó que sí y dio detalles de la primera vez que se cruzó con ellos.

“A Leo lo saludé en un Juego Olímpico, en Beijing 2008. Coincidimos en la villa olímpica, pero en ese momento no era Messi todavía. Era algo que parecía que iba a ser Messi, pero no era él”, relató el ex jugador de San Antonio Spurs, dando a entender que el delantero del Barcelona aún no había logrado la trascendencia internacional que alcanzó años después.

Messi festeja un gol en Beijing 2008, cita en la que conoció a Manu Ginóbili

Respecto de la primera vez que vio a Maradona, comentó: “Fue cuando me entrevistó para su programa (La Noche del Diez, el show que condujo en Canal 13 en el 2005). Fue espectacular conocerlo y ver el lado más humano de Diego, no al Diego mítico”.

“Él es divino y conmigo fue súper generoso. Eso cambió un poco mi mirada. Yo lo admiraba como el ídolo deportivo que es, pero me mostró el otro lado y me hizo bien porque aprendí. Ver su generosidad para conmigo me hizo ser más generoso a mí para con otros deportistas, fue una linda experiencia”, destacó Manu.

Entonces, retomando aquella primera pregunta, Cambiaso le consultó a Ginóbili si invitaría a Maradona a ese picado imaginario que le había planteado. “Sí...No sé cómo estará de movilidad”, concluyó Manu entre risas.

Ginóbili fue uno de los invitados al show La Noche del Diez. En esta foto, el día que concurrió Pelé (NOTICIAS ARGENTINAS)

