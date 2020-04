"Ser un abuelo fuera de servicio es lo que menos me gusta de la cuarentena"

Rafael Emilio Santiago, columnista de LA BRÚJULA 24, postergó para este lunes su habitual charla de café de los viernes con el periodista Germán Sasso y analizó cómo transcurren sus días en plena cuarentena y dejó una serie de reflexiones que invitan a valorar el verdadero significado de la vida.

"Se es viejo cuando se tienen más alegrías por el pasado que por el futuro, tal como lo escribió un cineasta sueco. Uno en la vida atravesó varios estados. Fue alumno, tripulante, pasajero, novio, comunicador, basquetbolista, turista, entre otras tantas actividades. Escéptico de centro fijando posición, hincha de cuadros no muy grandes y abuelo fuera de servicio en la actualidad, por eso no me gusta este aislamiento", rompió el hielo Santiago.

Y destacó: "Uno es un adulto bastante mayor, más o menos armadito hasta hace unos días, y una persona de alto riesgo, solo por viejo. Todos fuimos jóvenes, pero con un poco de suerte y una buena obra social, todos llegan a adultos. Aún a riesgo de ser maltratados por aquellos que te miran por el reflejo de un espejo. Más respeto. Y no poder abrazar a los nietos, si bien son un plus muy emotivo y singular, se ha convertido apenas en una carita en la cámara del teléfono. Todo pasará y habrá que estar preparados para volver a aquello que llaman normalidad, de a poco".

