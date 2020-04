Vacunación: por qué algunas farmacias dan turnos y otras no

La titular del Colegio de Farmacéuticos en Bahía Blanca, Silvia Godoy, se refirió al protocolo que llevan adelante en la ciudad para las vacunas contra la gripe.

"Hay que decir que 62 farmacias de las 110 están atendiendo. Trabajamos hace más de diez años con la vacunación y nos mandan un protocolo en base a la experiencia, más en este momento de aislamiento", comenzó en diálogo con LA BRÚJULA 24.

"En el primer punto del protocolo que nos mandaron dice que los turnos serán telefónicos, lo analizamos con (Paola) Boedo (del PAMI local), y le dije que con el DNI los del 9 se van muy lejos y le conté nuestro sistema. Y ahí definimos que convivan los dos. Algunos vienen con turnos y otros no; nosotros ya lo teníamos organizado", manifestó Godoy.

En cuanto a otra de las dudas de la gente, sobre por qué algunas farmacias no dan turno cuando no son clientes de la misma, sostuvo que "la vacunación es un paraguas para todos. No es un pensamiento sanitario, pero yo no estoy de acuerdo. Las vacunas son de PAMI, no se pueden llevar se deben aplicar en la farmacia".

"Van a venir el 50 por ciento más de vacunas y también las de neumonía refuerzo. Por eso no vengan todos juntos, vacunas hay", aseguró.