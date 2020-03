"Si un trabajador se contagia por falta de prevención, pediremos el cierre del comercio"

El titular del sindicato que engloba a los empleados de comercio en Bahía Blanca, Miguel Aolita, se expresó en LA BRÚJULA 24 con relación a las tareas que vienen llevando adelante desde el gremio, luego de los anuncios que se hicieron a nivel local y nacional para evitar que se propague el Coronavirus.

"Estamos preocupados, las medidas preventivas cuanto antes se tomen bienvenidas sean. Estamos convocando de a tandas a los delegados. Les entregamos folletería, la misma que le brindamos a los gerentes de las empresas ayer durante la reunión en el municipio para que los peguen en los comercios", señaló Aolita, en el programa "Tal Cual Es".

Y agregó: "Vamos a acompañar las medidas porque no podemos pensar en generar un desabastecimiento. Sí queremos que se garanticen las medidas preventivas. De nada sirve la suspensión de otras actividades si luego todas las personas se van a concentrar en los supermercados".

Además de reiterar el pedido a la población para que adopte conductas a conciencia, añadió que, en paralelo "el municipio con buen tino le pidió una serie de requisitos a los supermercados. Y nosotros le pedimos a los empresarios que los hagan cumplir".

"No permitiremos que por falta de prevención se nos contagie un compañero. En ese caso, pediremos el cierre del comercio que no cumpla con lo estipulado. El trabajador tiene un derecho adquirido y no sé si es solución que abran sus puertas las 24 horas para evitar que se congestione de gente los autoservicios", recalcó Aolita en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre los anuncios de ayer realizados por Alberto Fernández, aseveró: "Tenemos hasta ahora un decreto que impide que vayan a trabajar aquellos que están en el sector de riesgo con una licencia paga por parte del empleador. Eso lo vamos a hacer cumplir. Todos debemos colaborar, que eso no signifique que esa persona se vaya a pasear a Monte Hermoso".

"Las grandes superficies tienen espalda para aguantar la situación. Pero los pequeños y medianos empresarios, si no venden, no pueden pagar los sueldos", finalizó el dirigente sindical.