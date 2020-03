Alberto, sobre el coronavirus: “Estamos con un problema pero lo podemos controlar”

En el marco de la propagación del coronavirus en Argentina, el presidente Alberto Fernández declaró: “Estamos con un problema, pero que lo podemos controlar y manejar”.

El diario digital Infobae reproduce el diálogo que tuvo con Viviana Canosa. Por Canal 9, el Jefe de Estado se refirió también al sarampión y el dengue, y sostuvo que son temas que “teníamos previstos”. Puntualmente sobre el COVID-19, declaró: “El coronavirus es una suerte de gripe más severa, si se controla a tiempo las tasas de mortalidad son muy bajas; los casos que tenemos acá son de gente que se enfermó en el exterior. Es muy importante que todos estemos atentos a los síntomas”, recomendó.

“Estamos controlando la situación, está pasando lo que esperábamos que pase”, remarcó aunque señaló que “pensamos que iba a demorarse más” ya que “es un virus que el calor mata y estamos en pleno verano”. “Si se trata a tiempo no es un problema”, insistió Fernández.

El Presidente aclaró que “es un tema que hay que tomarlo seriamente”, aunque le pidió a la sociedad “no alarmarse”. Al respecto anunció que le comunicó al ministro de Salud, Ginés González García, comenzar a hacer “un parte diario” sobre el coronavirus. “Estamos con un problema pero que lo podemos controlar y manejar”, dijo.

Días atrás, el ex presidente Mauricio Macri comparó al coronavirus con el populismo. Al respecto, Fernández declaró: “Todos los argentinos han sentido vergüenza, todos sienten que es un chiste, una tomada de pelo, no puede estar hablando seriamente. Es tremenda la distancia con la realidad, es como alguien que no se da cuenta de lo que hizo, queda mal frente a la gente”, criticó a su antecesor.

De todas maneras, cuestionó el escrache que sufrió Macri en un avión días atrás: “No es un buen método, no es la lógica de un país que quiere salir adelante”. “He sido muy crítico de Macri, seguramente más que el que estaba en el avión, pero no está bueno, además estaba en un lugar cerrado, no tenía escapatoria”, agregó Fernández.

El paro del campo

Alberto Fernández también se refirió al conflicto con el campo por el aumento de retenciones: “Uno podría pensar que es violento hacer un paro de cuatro días para beneficiar a los productores de soja”, criticó y recordó que “en la 125 nadie ganó”. “Ahora hicimos todo lo contrario a lo que se hizo con la 125, cumplimos con una ley, estamos afectando en tres puntos de un solo cultivo de los 25 que se producen... yo me pregunto, ¿qué estamos defendiendo con este paro?, estamos defendiendo a los grandes productores", preguntó y se respondió con sarcasmo. “Yo espero que entiendan porque también necesitamos del campo”, agregó.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo porque hay gente que lo necesita, que lo está pasando realmente mal. Yo lo que estoy pidiendo es ayudar para sostener, por ejemplo, el plan contra el hambre”, justificó y volvió a cargar contra el campo: “Están condicionados por un grupo que se hacen llamar autoconvocados y que son grandes productores disfrazados de chacareros, no hay explicación”. “Cuando se aprobó la Emergencia Económica se planteó reducir las retenciones, subir tres puntos para los productores de soja pero cuidando a los pequeños chacareros”, respaldó la postura del Gobierno.

La relación con la Justicia

Alberto Fernández consideró que “en todos estos años la Justicia ha construido causas, manipulado testigos, y ha mantenido detenida a gente que no tenía que haber estado detenida”. En ese sentido manifestó la necesidad de que haya “jueces dignos, honestos, probos". “La justicia tiene que ver con criterios objetivos y técnicos, necesitamos una buena justicia, nada más”, expresó Fernández.

Al respecto de la relación con su Gobierno, pidió: “Que los jueces hagan lo que tengan que hacer, pero que sean dignos”. Consultado sobre la postura de Cristina Kirchner en este tema, el Presidente declaró que “Cristina ha sido víctima de esa mala justicia y es víctima aún hoy”. “En campaña di nombres (de jueces) y se enojaron, pero no quise involucrar a toda la justicia porque es injusto, la justicia está llena de jueces probos y dignos”, remarcó.

El Jefe de Estado analizó que durante la democracia se le ha “prestado atención” al Poder Ejecutivo y al Legislativo, pero nunca “a la institución judicial”. “Los jueces amigos del poder están en un mercado, y el que compra en el mercado los tiene de jueces; el poder cambia de mano y esos jueces están al servicio del poder de turno", explayó y fue contundente: “Conmigo se terminó eso, he visto sufrir a mucha gente con detenciones injustas”.

Consultado sobre Milagro Sala, Fernández declaró: “Que la Corte Suprema de la Nación revise el caso nos daría tranquilidad, tenemos muchas dudas sobre cómo funcionaron esos procesos en Jujuy”.

Negociación con el Fondo Monetario Internacional

“Estamos discutiendo la letra chica, que hay que llevarla con mucho cuidado, es tratar de entender qué necesita la Argentina para que la deuda sea sostenible”, expresó Fernández. “La economía cayó el año pasado, y este año es probable que vaya a caer también, y hay que ver si con esta crisis la situación no se profundiza más”, proyectó. “Para poder pagar, primero tenemos que generar condiciones de crecimiento y desarrollo para poder tener esos dólares, no esperen que paguemos con el sacrificio de los que menos tienen, eso fue lo que hizo el Gobierno anterior”, insistió.

Legalización del aborto

“Promulgar una ley sobre el aborto gratuito no significa que nadie esté obligado a eso, los que son muy cristianos y creen que la vida comienza en la concepción está muy bien y pueden no hacerse un aborto”, expresó el presidente al respecto del proyecto que anunció que enviaría al Congreso. "Nadie está obligado a hacerlo, pero también hay otra realidad: hay mujeres que terminan con lesiones muy graves por realizarse abortos clandestinos. Esto pasa y hay que solucionarlo”, profundizó Fernández.

Jubilaciones de privilegio

Sobre el proyecto del Gobierno que apunta a modificar las jubilaciones de privilegio de personal del Poder Judicial y del Servicio Exterior, el Presidente cuestionó que la oposición hable de un vaciamiento de la justicia: “El que se jubila, privilegia su bolsillo y eso es legítimo, pero que no me digan que estoy vaciando la justicia. Lo que estoy haciendo es corrigiendo una situación de inequidad. Ellos pueden quedarse y seguir haciendo su trabajo”, agregó Fernández en relación a la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y espera que se apruebe el próximo jueves en el Senado.

La causa Fernando Báez Sosa

En el reportaje, el Jefe de Estado también opinó sobre el avance de la causa contra el grupo de rugbiers por el homicidio a patadas de Fernando Báez Sosa: “Hay que ser inflexibles, y no se puede ser contemplativo porque un divertimento que mata es algo imperdonable". Alberto Fernández reveló que se comunicó con el abogado de los padres de la víctima para invitarlos a Casa Rosada: “Pueden venir cuando quieran, no quiero que piensen que estoy usando el tema, ellos saben que yo estoy cuando me necesiten”, concluyó.