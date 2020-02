El crudo testimonio de una joven que fue impactada por una bala perdida

Celeste Belén Nungeser hoy puede decir que volvió a nacer. Y es literal.

La semana pasada fue impactada en la cara por una bala perdida cuando estaba limpiando el frente de su casa, en Villa Rosario, y hasta los médicos que la asistieron le dijeron que "estaba viva de milagro".

Hoy, ya de vuelta con su familia, la joven relató en LA BRÚJULA 24 todo lo ocurrido y pidió, encarecidamente, que haya mayor seguridad en el sector.

"Estoy recuperándome y agradecida, sobre todo a Dios, porque estoy viva. Y pidiendo seguridad en el barrio. A mí, la única vez que me vinieron a tomar testimonio fue cuando estuve en el Penna, pero después no se acercó nadie más", comentó con indignación, y a la vez muy asustada.

Respecto del momento en que fue alcanzada por el proyectil Celeste recordó que "estábamos limpiando el frente con mi mamá y en un momento siento como un piedrazo y escuché los disparos. Es gente que solamente anda haciendo maldad, yo la verdad que no tengo ningún dato".

"Mi mamá me llevó enseguida a la guardia y en el Penna me trataron excelente. Me dijeron que la bala entró abajo del maxilar y se desplazó entre la carótida y la yugular. Los médicos la sacaron y cerraron una vena. Me dijeron que estaba viva de milagro", sintetizó.

"Nací de vuelta gracias a Dios y a los médicos que actuaron rápido", agregó.

Además, la joven lamentó la reiteración de hechos de violencia que vienen conmocionando no solo a su barrio, sino también a la ciudad. "No sé que esperan para hacer algo, yo soy una ciudadana que trabaja y que no actúo de la misma forma que ellos, es gente que tiene como única motivación hacer maldad".