Indignante: robaron la rampa para personas con discapacidad de un consultorio

Hay veces que todos los calificativos sobran. Y este es uno de esos casos.

En las últimas horas, un consultorio de neurorehabilitación física (NEFI), ubicado en Lamadrid 563, fue escenario de un hecho de inseguridad por demás indignante: se robaron la rampa para personas con discapacidad.

Sofía es kinesióloga y trabaja en esa oficina. Y en diálogo con LA BRÚJULA 24 manifestó su asombro por lo ocurrido. "No siento bronca ni enojo, más bien estoy sorprendida. Cuando me enteré no lo podía creer, supongo que alguien se la llevó porque pensó que estaba para tirar".

Publicación que circula en las redes sociales.

"Incluso la rampa pesa muchísimo porque era de hierro. En un auto no entra, debe haber sido una camioneta o un carro", señaló la profesional.

Y respecto de las complicaciones del caso, explicó que "siempre la pongo del lado de la pared para no molestar a los peatones, a pesar de que la vereda es bastante ancha. Se coloca específicamente cuando viene un paciente que no puede subir la escalera".

"Realmente me sorprende mucho porque no se para qué les puede servir", cerró.