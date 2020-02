Alejandro es el hijo de Luis Omar García, un kiosquero que fue asesinado durante un robo ocurrido en febrero del año pasado, en calle Undiano 447.

Y esta mañana, en la previa del inicio del juicio contra un menor implicado en el crimen -hay otro acusado, que es mayor-, habló con LA BRÚJULA 24 y dijo que "si mi viejo viviera, seguro perdonaría a estas lacras".

En diálogo con el programa "Bahía Hoy", Alejandro recordó con dolor a su papá, ausente desde hace un año por culpa de dos ladrones que no dudaron en matarlo por la espalda. Y a pesar del paso del tiempo, reconoció que "no lo podemos creer, es algo que no se lo deseo nadie, nos arrebataron la vida de alguien que era muy especial".

"Cualquiera que lo conocía lo puede decir, era un abuelo ejemplar, un amigo, un padre bárbaro. Todo lo hacía bien, inclusive en el negocio. Mi padre no tenía clientes, tenía amigos", explicó.

A modo de ejemplo, Alejandro señaló que Luis García "no era violento para nada, inclusive en una oportunidad pescó a un muchacho que quiso robarle y era vecino del barrio, lo sentó y habló con él. El flaco después era cliente e iba a comprar como cualquiera, es como le abrió la cabeza".

"Si mi viejo estuviera vivo, a estas dos lacras las hubiera perdonado. Eso muestra el tipo de persona que era, creo que la sociedad perdió a un ejemplo de persona. Decía siempre que la gente no era mala, que a veces tenía otras oportunidades", aseveró.

En otro tramo de la nota, Alejandro se refirió a la preparación suya y de su familia para enfrentar el juicio contra uno de los acusados. "Pensé que de alguna manera iba a tratar de pensar en lo que iba a suceder, pero no hay manera. La verdad es que hace unos días vengo sin dormir, y mi hermana está igual".

"Uno trata en de contenerse, vengo pensando mucho en eso. Los dos son igual de culpables, habían preparado todo para salir a delinquir desde las tres de la tarde. Sin ningún tapujo fueron y lo mataron por la espalda a mi papá", indicó.

Y cerró: "Ojalá se haga Justicia para que se demuestre que en Bahía no hay un libertinaje total. Que los ciudadanos que tratamos de hacer las cosas bien y pagamos los impuestos tengamos la tranquilidad de poder seguir haciendo nuestras vidas".

El juicio

Hasta el viernes se desarrollará el debate en el que se analizará la conducta del menor en el crimen del comerciante Luis Omar García, ocurrido el 14 de febrero de 2019.

El juicio se lleva a cabo en el Juzgado de Responsablidad Penal Juvenil Nº 1 ubicado en Corrientes 112 y está a cargo del Tribunal de Responsabilidad Juvenil compuesto por Natalia Giombi, Susana González La Riva y María Laura Pinto.

En la oportunidad, el fiscal será el Dr Rodolfo De Lucía -subrogando la Fiscalía de Menores- y la defensa será asumida por el Dr. Ramón Díaz Martínez de la Unidad de Defensa Penal del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.