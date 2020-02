Habló la novia de uno de los rugbiers detenidos: "Tenían muy naturalizadas las peleas en los boliches"

Karen mira a cámara y contesta las preguntas que le hace la cronista del noticiero. No llora, pero lleva contados los días que hace que no habla con su novio. Por ahora, son doce. "Estoy muy triste porque conozco a todos los chicos que están presos. También entiendo a la familia del chico falleció: no me imagino lo que será estar en sus zapatos”, arrancó la joven.

Días atrás, Karen dio una entrevista a Canal 13 donde explicó que hace seis años que tiene la relación con Lucas Pertossi y sostuvo que “nunca tuvo ningún problema” ni “episodio” de violencia estando juntos. La novedad: tras la visita de los familiares a la cárcel de Dolores, la chica contó que su novio le hizo llegar un mensaje a través de los padres.

“Dice que me extraña, que se siente muy mal y que está muy arrepentido porque la pelea se les terminó yendo de las manos”, confió en diálogo con TN. Luego, agregó: “Por lo que me explicó, él trató de separar. En el video aparece tratando de separar a un amigo, que estaba pegándose con otro, pero después no se lo ve más”.

Sobre el grupo de rugbiers, la novia de Pertossi también dio algunas precisiones. Para empezar dijo que tanto ella como sus amigas los conocían a todos y que solían juntarse y salir en grupo. Además, agregó que no era la primera vez que se agarraban a las piñas. “Tenían muy naturalizadas las peleas, adentro y afuera de los boliches”, expuso.

Respecto de su pareja, aseguró que con ella Lucas “era un divino”. Después se explayó sobre el rol de sus padres y el rol que les cabía en todo esto. “Cada uno es responsable de lo que hace de las puertas para afuera de su casa. Los papás no tienen la culpa”, agregó.

Hacia el final de la nota, Karen opinó que cada uno de los diez rugbiers tenía que hacerse cargo del rol que cumplió durante la pela que se cobró la vida de Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell el pasado 18 de enero. “Si Lucas no tuvo nada que ver me gustaría que salga en libertad”, dijo.

En las últimas semanas, Lucas Pertossi fue cuestionado por un audio suyo que se filtró en las redes sociales y que se grabó desde la cárcel, en el que se refirió a lo sucedido aquella madrugada en la que junto a sus amigos atacaron a Báez Sosa: “Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar”, se lo escucha decir.

Eso no es todo. La declaración de una joven presente en el boliche a la que pudo acceder Infobae tampoco lo deja bien parado a Lucas. De acuerdo con esta persona (cuya identidad ha sido reservada) Pertossi y Thomsen fueron los que más pegaron a Fernando. “Le pisaban y le pateaban la cabeza. Los otros le pegaban piñas por todos lados a Fernando. El que dijo ‘quédate tranquilo que a este me lo llevo de trofeo’ fue Thomsen”, aseguró.

