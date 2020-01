"Se movieron con total impunidad", lamentó el periodista al que le balearon la casa

Carlos Walker es periodista, vive en la ciudad de Mar del Plata y desde hace 48 horas su nombre recorre todos los medios nacionales. Lamentablemente, el motivo no es grato: sicarios balearon el frente de su casa.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Walker dijo no creer que el motivo del cobarde ataque haya sido un intento de robo y, aunque no lo confirmó, deslizó que el hecho podría estar relacionado con su trabajo.

"Esto ocurrió el miércoles a la madrugada: Dos encapuchados estacionaron a media cuadra y realizaron 13 detonaciones a la fachada del complejo en el que vivvo, que son 9 casas de las cuales 3 dan a la calle", recordó.

Y lamentó que "con total impunidad, estos dos sicarios dispararon. Estaba lloviendo, yo dormía con mi familia y sentimos el ruido. Cuando vimos las imágenes realmente son impactantes y muy fuertes".

Respecto de los motivos que podrían haber causado la represalia, Walker sostuvo que "seguramente sea parte de la investigación que lleva adelante la Justicia, pero da la sensación que el móvil no es un robo". Y remarcó que "yo vengo poniendo la lupa en el tema de la nocturnidad en Mar del Plata, un tema convulsionado en toda la costa atlántica, y también con respecto a los after truchos".

"Me llama la atención que el motivo sea por estos temas porque obviamente que esto no es común acá. Ayer hablaba con colegas de Rosario y ellos me comentaban que allá sí lo era".

De todas maneras, el periodista aseguró que "sería una irresponsabilidad de mi parte" relacionarlo directamente con eso, y dijo que "es la Justicia la que debe determinarlo".

Así fue el ataque: