Indignado, se ofrece para trabajar gratis en la Secretaría de Seguridad

La delincuencia viene ganando la batalla, poniendo en un estado de indefensión cada vez más notorios a las personas de bien que se encuentran a la merced de los malvivientes que, en su mayoría y en el mejor de los casos, son detenidos y luego liberados.

Fabián Cabane es un vecino de Tres Arroyos que, por muy poco, no pasó a engrosar la estadística de robos en la mencionada localidad. El domingo a la madrugada, gracias a los ladridos de su caniche toy, puso en fuga a los ladrones que se disponían a llevarse algunas de sus pertenencias.

En diálogo con el portal LU24.com.ar, Cabane explicó: "Logré yo mismo sacar a los chorros de mi domicilio, no estoy afectado en nada pero algo pasó y quiero que se publique".

"Necesitamos que los patrulleros no se usen para pasear, para joder, porque yo los he visto hacer mudanzas, y están todos rotos y hechos pelotas", enfatizó con una notoria indignación el hombre que no realizó la denuncia.

Y cerró mencionando una llamativa propuesta: "Me quiero comunicar con el intendente Carlos Sánchez para ofrecerme como secretario de seguridad sin goce de sueldo”.