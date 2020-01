"Es probable que acompañemos la iniciativa del Gobierno", aseguró Alejandro Rodríguez

El diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, del bloque de Consenso Federal que lidera el ex candidato a presidente Roberto Lavagna, se pronunció a favor del proyecto del Gobierno para renegociar la deuda.

En diálogo con el periodista Germán Sasso aclaró que "todavía no tenemos una definición, aún estamos analizando el proyecto", y dijo que "en nuestro bloque de Diputados hay uno que conoce mucho estos temas, que es Jorge Sarghini, quien fue ministro de Economía de la provincia y está terminando de hacernos una evaluación".

"En principio, por lo que he leído en detalle, pareciera tratarse de una ley que le permite al gobierno nacional ir a conversar una restructuración con el apoyo del Congreso para plantear distintas alternativas, como los plazos y la tasa de interés. Desde ese punto de vista, creo que es probable que terminemos concluyendo en acompañar al gobierno, pero aún no está el voto", indicó el legislador.

"No estamos hablando de una propuesta en concreto, sino un respaldo general para comenzar la renegociación de la deuda a nivel externo".

Respecto de las críticas que recibió su espacio por parte de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta su postura de acompañar la iniciativa oficial, sostuvo que "nosotros planteamos una alternativa en las elecciones y nos fue mal, no tuvimos un buen resultado electoral, pero algunos de nosotros tuvimos por ese impulso de la voluntad popular la posibilidad de entrar al congreso y representar a ese núcleo de votantes, y los vamos a representar como corresponde".

"Nadie nos va a arrastrar a la lógica de la rabia, vamos a intentar el diálogo más abierto posible con todos los sectores y decidir en base a nuestras opiniones".

Y también habló de los dichos de Mauricio Macri que se viralizaron, en los que reconoció que no era una buena decisión la de endeudar al país de la manera en que lo hizo. "Me parece que es parte de la campaña, yo no me como el amague. Esto de sacar videitos artesanales se parece a la estrategia de campaña que intenta reinstalar un liderazgo político, en este caso lavándose las manos y echándole la culpa al radicalismo".

"Es una estrategia de marketing, yo creo que eso está estudiado. Es triste, sería bueno que quienes tuvieron responsabilidades y hoy las tienen, pudiéramos hablar abiertamente y reflexionar hacia futuro", añadió.

