La era del monopatín, una moda que ya se instaló en la ciudad

De un tiempo a esta parte, la irrupción de los monopatines en las calles de la ciudad se convirtió en una práctica cada día más usual para los bahienses que conviven con ellos, ya sea como usuarios o, en su amplia mayoría, como conductores y peatones que comparten las calles y el tránsito cada vez más complejo.

Federico Montero fue funcionario municipal hace algo más de un lustro y uno de los que a diario se moviliza en uno de ellos, aprovechando la conveniencia y el mínimo impacto ambiental de este tipo de medio de transportes.

"Hace diez meses que lo tengo. Lo vi, me gustó y me lo compré. Lo tengo como una distracción y para salir a tomar aire. No contamina, lo metés en cualquier lado y podés andar por la ciudad", explicó Montero en LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Me lo mandó Esteban Mirofsky (otro ex funcionario) desde Buenos Aires. La bicisenda la uso poco. Lo utilizo por las calles asfaltadas y que estén medianamente buenas. Es un vehículo que ante el impacto se siente mucho".

"El uso del monopatín no está regulado, hay un vacío legal como en el caso de muchos otros vehículos alternativos. Creo que es necesario que se empiecen a usar estos medios alternativos de traslación y está bárbaro. Siempre siendo conscientes del mismo y sabiendo que hay otros temas más importantes que deben tratarse antes", sostuvo en otro segmento de la entrevista radial.

Sobre el caso más sobresaliente en Bahía, Montero reveló que "hay una persona que tiene mil kilómetros hechos arriba del monopatín. No es tan masivo como en Buenos Aires, pero de a poco va creciendo".

Escuchá la entrevista completa