De ser seguido de cerca por las potencias europeas a entrenar solo en un parque

“Nico Gaitán va a ser jugador de Boca la próxima temporada. Tiene nuestro ADN, me pone muy feliz que podamos llegar a un acuerdo”. La frase de Christian Gribaudo a días de las elecciones presidenciales en Boca generaron conmoción. Uno de los delanteros que había brillado en el fútbol europeo en temporadas pasadas y que venía de desempeñarse en la MLS iba a volver a ponerse la camiseta del club que lo formó. Sin embargo, el oficialismo perdió los comicios y el presente de Gaitán ahora es muy distinto: se entrena solo en un parque.

El atacante de 31 años compartió fotos en su Instagram donde se lo vio realizando movimientos en soledad, mientras aguarda a definir su nuevo futuro. En marzo del 2019 firmó su vínculo por un año con el Chicago Fire de la MLS y aunque tenían la opción de extenderlo por una temporada más, desde el club anunciaron que no utilizarían ese artículo del contrato. Por lo tanto, tiene la libertad de irse a otra entidad.

Desde la nueva dirigencia de Boca, que comanda Juan Román Riquelme en la parte futbolística, no hubo todavía contactos con el delantero, al menos que se hayan conocido de manera oficial. Las versiones también indicaban que estaba en carpeta para el Gremio de Brasil, aunque tampoco se conocieron novedades desde ese país. En el pasado fue un nombre tentador para diversas potencias europeas, incluido el Manchester United por citar a un ejemplo.

Durante el año pasado, acumuló 28 presentaciones en el fútbol norteamericano y anotó 4 goles. En el 2018 tuvo un paso por el fútbol chino con la camiseta del Dalian Yifang, donde alcanzó a sumar 30 partidos y gritó 2 goles.

En agosto del año pasado brindó una entrevista al programa radial Basta de Todo donde afirmó no tener problemas físicos y reconoció su deseo de volver a ponerse la camiseta de Boca, club en el que estuvo entre el 2008 y 2010 y con el que alcanzó a festejar dos títulos –Apertura y la Recopa Sudamericana–. “Ojalá que mi carrera no termine nunca. El jugador de hoy en día llega con el cuerpo porque se cuida un poco más que antes. No sé dónde voy a terminar la carrera, pero me encantaría volver a jugar en Boca. Quizás digo me quiero retirar en Boca y en Boca no me quieren. Quiero volver a jugar, es una sensación que tengo, me vuelve loco Boca. Yo me siento bien todavía para competir”, declaró por entonces el ex Atlético de Madrid de España y Benfica de Portugal.

