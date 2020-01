El flagelo de la droga: cómo ayudar a una persona con problemas de adicciones

El testimonio de la madre del sujeto que en las últimas horas terminó preso por agredir a la Policía con una pala y hasta morder a uno de los agentes dejó al desnudo una problemática que se repite sistemáticamente y está vinculada con la desesperación de los familiares de aquellas personas que se encuentran inmersas en lo más profundo de la adicción a las drogas.

Frente a este panorama, el psicólogo clínico especialista en adolescentes y adultos, Damián Dorado Foglia, brindó esta mañana en LA BRÚJULA 24 un panorama muy detallado respecto a qué hacer frente a una situación tan traumática que destruye familias, al punto de poner en riesgo la vida de todo el entorno.

"Es un tema complejo y, en esto de las opciones o respuestas que tienen las personas, algunas funcionan y en otros casos se esté en pleno proceso. Las adicciones es uno de los problemas más delicados en el ámbito de la salud mental. Es multicausal, hay muchas aristas desde donde pensar el tema", sostuvo Dorado Foglia, en el programa "Bahía Hoy".

Y resaltó: "Lo primero que debe hacer es acudir a los servicios de salud mental. En Bahía Blanca tenemos el área municipal y el provincial. Cuando la persona no puede responder por sí misma, no tiene allanados las barreras inhibitorias, puede tener desarrollada la agresividad y la alteración. Por eso sugiero que un llamado al 911 es el primer paso".

"Esa persona necesita del apoyo tanto médico como psicológico. Uno no podría caratular a todas las personas en situación de adicción. No me gusta de hablar de adictos porque es un término que encasilla. La emergencia tiene como patrón la habitualidad y la ausencia de frenos inhibitorios y la necesidad de conseguir la sustancia, poniendo en riesgo a otras personas", enfatizó en otro segmento de la entrevista radial.

En esa misma dirección, consultado con relación a qué profesionales están más aptos para estos temas, detalló: "El personal médico o quienes están en equipos de salud tienen las herramientas para abordar este tipo de problemáticas. Una de las grandes complejidades es que muchas veces la persona no tiene la conciencia de enfermedad y cree que lo puede controlar. En realidad, ese sujeto que tiene cierto hábito, está en una situación de fragilidad y vulnerabilidad enorme".

"Conversar desde la red familiar es fundamental. Luego, acompañar a esa persona en situación de adicción es fundamental para que se de cuenta que necesita de ayuda de profesionales y deje de decir 'yo puedo solo' o 'a otra persona no le funcionó', aseveró el psicólogo, al tiempo que dijo: Los lugares a los que uno puede acudir es el CPA que está en Necochea 945, se puede ir personalmente o llamar por teléfono. Incluso se puede acudir sin la persona. El otro lugar es el Hospital Municipal, por Bravard 15, está el área de salud mental donde se hace la admisión y se abrió otra dependencia en Güemes 52, espacio ideal para recibir orientación".

"Nunca, bajo ningún punta de vista, es bueno etiquetar a una persona con una determinada enfermedad. Sí podemos decir que una persona que está en esa situación tendrá que hacer un esfuerzo, porque la adicción no es un problema sencillo que tiene que ver con lo biológico, lo psicológico y lo social. No obstante, cualquier persona puede mejorar", finalizó Dorado Foglia.