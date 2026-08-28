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Cómo influye la forma de tomar mate en la manera de vincularse con otras personas
Desde la preparación hasta la decisión de compartirlo, algunos hábitos vinculados al mate pueden reflejar tendencias relacionadas con el orden, la confianza, los límites personales y la cooperación.
El mate forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos y, más allá de ser una simple infusión, constituye un verdadero ritual social. La forma de prepararlo, compartirlo e incluso trasladarlo de un lugar a otro puede ofrecer algunas pistas sobre determinados comportamientos y maneras de vincularse con otras personas.
Sin embargo, estas conductas no permiten definir la personalidad de alguien ni funcionan como una regla científica. Las investigaciones sobre hábitos y rituales señalan que las acciones repetidas pueden reflejar ciertos patrones, aunque siempre deben interpretarse con cautela y sin establecer relaciones automáticas entre una costumbre y un rasgo psicológico.
Por ejemplo, quienes prestan especial atención a la preparación del mate —acomodan cuidadosamente la yerba, controlan la temperatura del agua y repiten siempre el mismo procedimiento— pueden mostrar una mayor inclinación hacia la organización, la responsabilidad y la meticulosidad. Mantener ese pequeño ritual también puede generar una sensación de orden frente a situaciones cotidianas de incertidumbre.
En el otro extremo aparecen quienes no tienen inconvenientes en compartir el mate con amigos, compañeros o incluso personas que conocen poco. Esa predisposición puede relacionarse con una mayor apertura social y comodidad en los vínculos interpersonales, ya que compartir la bombilla supone un grado de cercanía particular dentro de las costumbres argentinas.
No querer compartirlo tampoco significa necesariamente ser poco sociable. Esa decisión puede estar asociada con una mayor preocupación por la higiene, con la necesidad de preservar el espacio personal o simplemente con una forma diferente de establecer límites en las relaciones cotidianas.
También existen estudios que analizaron posibles asociaciones entre la preferencia por determinados sabores y algunos rasgos de personalidad. En el caso del mate amargo, los resultados mencionados muestran apenas correlaciones estadísticas débiles y no permiten establecer una relación de causa y efecto. Por eso, elegirlo sin azúcar no determina ninguna característica concreta de quien lo consume.
Otra figura clásica de cualquier ronda es quien siempre aparece con el termo bajo el brazo y se preocupa porque nunca falte agua caliente. Desde una mirada vinculada con las conductas de cuidado, ese hábito puede asociarse con cooperación, predisposición para ayudar y capacidad para anticiparse a las necesidades del grupo. Al mismo tiempo, quien administra el agua suele terminar marcando también el ritmo de la ronda.
En definitiva, la manera de tomar mate no define cómo es una persona, pero este ritual tan arraigado puede servir para observar pequeñas conductas relacionadas con la confianza, el orden, los límites y la forma de compartir con los demás.
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