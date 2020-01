La pesadilla de un ex Olimpo: le robaron, se fracturó y deberá operarse

La inseguridad también incide en el fútbol. En este caso, el que la padeció fue Jonathan Blanco, mediocampista que supo vestir los colores de Olimpo y que actualmente milita en Agropecuario de Carlos Casares, en José C. Paz.

"Alrededor de las 4.30 de la madrugada del 1° de enero fui a llevar a mi hermano y su familia hasta la casa donde viven mis padres. Después, los ayudo a bajar las cosas que habían llevado y cuando me vuelvo a subir a la camioneta pasa un auto por detrás, se bajan dos personas y una de ellas me tira. Cuando caigo, me fracturo el peroné de la pierna derecha", contó en diálogo con Portal El Toro.

Luego, relató que mientras uno de los ladrones vigilaba que no se moviera, otro le robaba las pertenencias de la camioneta. "Como yo no paraba de gritar salió mi papá y mi hermano a los gritos y al verlos salir se subieron al auto y se fueron", admitió.

El mediocampista deberá operarse y tendrá una recuperación de tres meses aproximadamente.

Fuente: TyC