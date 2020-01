De Rossi se despidió de Boca: "Extraño a mi familia y ellos me extrañan"

El italiano Daniele De Rossi no seguirá en Boca. El italiano decidió retirarse del fútbol y así se alejará del Xeneize después de tan solo seis meses en el club.

En horas del mediodía, Daniel Osvaldo -ex compañero y amigo del mediocampista- lo confirmó ante los medios de comunicación y, más tarde, el propio protagonista de la noticia lo anunció en una conferencia de prensa.

"Es una decisión personal... Nadie tiene problemas de salud, no paso nada grave, ninguna enfermedad. Tengo necesidad de acercarme a mi hija, a mi familia. Ella me extraña, yo extraño a mi familia, esta es la aclaración. No hay nada atrás, nada más... Están saliendo noticias de que me pelee con Román, y con la nueva dirigencia no pude hablar mucho. Pero todos me demostraron cariño, me pidieron que me quede, y me acompañaron hasta hoy. Mi decisión es definitiva, me dijeron que me tomara algunos días... Disfruté mucho con mis compañeros y entrenando con el cuerpo técnico", manifestó el italiano en conferencia de prensa.

"Fue la única aventura distinta en todo lo que hice en mi carrera. no pensaba en amar tanto a un club que no fuera Roma, más allá de todo lo que siento por ese club. Parte de mi corazón se queda acá. Saben cómo es jugar acá. La gente, la Bombonera, el vestuario... Quiero agra a Angelici, a Nico Burdisso, quien tuvo una participación especial. Sigo siendo parte de Boca para siempre. El destino nos va a unir otra vez. Voy a ver partidos de Boca, a juntarme con amigos. La gente de acá lo transformó en algo mágico, no lo voy a olvidar. Recibieron a mí y a mi familia como si fuera un hermano", agregó.

El italiano manifestó que la determinación la viene considerando desde hace varios meses, pero que le pareció respetuoso manifestarla cara a cara con el púiblico.

"La gente de Boca me dejó mucho más de lo que dejé. Espero haber sido importante. Si algún europeo necesita un consejo de lo que es Boca, tiene que aprender que es algo que no van a vivir en otro lado", dijo.

"Nunca voy a olvidar este semestre. Pensé que iba a durar un poco más, pero en junio iba a sentir lo mismo que hoy. Voy a llevar a Boca conmigo para siempre", finalizó.