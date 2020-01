Video: todo un barrio a merced de los "roba garrafas" en Tres Arroyos

“En un año me robaron 6 garrafas”, denuncia Milagros, una vecina del barrio Las Palmeras, en Tres Arroyos, quien afirma que el sector ya sufrió varios hechos de inseguridad.

Además, tal como publica el sitio LU24, la damnificada compartió un video en el que se ve a los malvivientes llevándose al hombro la garrafa que fue robada anoche de su vivienda ubicada en Mar del Plata y Coronel Suárez.

"La semana pasada me robaron las garrafas de mi casa que con tanto esfuerzo compramos ya que esta tan mala la situación económica hoy en día. Anoche nuevamente a la 1 de la mañana estas personas, si se le puede llamar así, volvieron a entrar a mi casa y me volvieron a sustraer otra garrafa que hacía tres horas la había vuelto a colocar (después de una semana del anterior hecho). Ya estamos cansados de que nos roben!!! Rompen candados, alambrados, puertas, nos matan y nos llevan a nuestros animales guardianes para poder robar tranquilos. Estamos cansados, hartos. Qué tenemos que hacer con estos delincuentes ¿actuar por mano propia? Tenemos cámaras en toda la cuadrada pero aun así a esta ‘gente’ no le interesa. Por eso dejo el video para poder difundirlo y que la sociedad vea con la clase de gente que convive. Y si alguien puede brindar algún dato”.

El video: