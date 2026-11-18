Bahía Blanca y la región tendrán este miércoles una jornada marcada por la abundante nubosidad, condiciones de inestabilidad y temperaturas moderadas, según el pronóstico del meteorólogo Leonardo De Benedictis.

En su habitual informe para La Brújula 24, el especialista anticipó que el cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte del día. "La inestabilidad puede presentarse hoy especialmente en horas de la tarde. Las chances de tener algo de lluvias son muy, muy bajas", explicó.

De Benedictis señaló que la combinación de humedad, nubosidad y temperaturas relativamente bajas impide descartar por completo alguna precipitación aislada, aunque insistió en que se trata de una posibilidad poco probable.

El viento soplará del sector sur y sudoeste, con velocidades de entre 20 y 25 kilómetros por hora, lo que limitará el ascenso de la temperatura. La máxima prevista para este miércoles se ubicará entre los 21 y 22 grados.

Para el jueves, en cambio, se espera una recuperación de las marcas térmicas, favorecida por la rotación del viento hacia el este y noreste. Si bien el cielo continuará mayormente nublado, el viento perderá intensidad y soplará a velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora.

Estas condiciones permitirán que la temperatura máxima alcance entre 25 y 26 grados durante la tarde del jueves, a pesar de la persistencia de la nubosidad. De Benedictis indicó que tanto Monte Hermoso como Sierra de la Ventana presentarán condiciones similares a las de Bahía Blanca, con abundante nubosidad, temperaturas moderadas y escasas probabilidades de precipitaciones.

De esta manera, el panorama meteorológico para las próximas horas estará caracterizado por cierta inestabilidad, aunque sin perspectivas de lluvias significativas, mientras que el jueves comenzará a sentirse un gradual aumento de la temperatura.