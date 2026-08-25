Comienza la ilusión: Huracán se prepara para debutar en el Regional Amateur

Huracán de Ingeniero White comenzará el próximo domingo 30 de agosto su camino en el Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba a Sarmiento de Pigüé por la primera fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Sur. El encuentro se disputará en el renovado estadio Bruno Lentini.

El equipo dirigido por Mauro Brunelli llegará al desafío nacional en un buen momento deportivo, después de haberse consagrado campeón del Torneo Apertura de la Primera División A de la Liga del Sur, tras vencer por 2 a 0 a Liniers en la final disputada a fines de julio.

La primera etapa del Regional tendrá un formato corto para el Globo. Huracán compartirá el grupo con Sarmiento y Ferro Carril Sud de Olavarría, por lo que cada equipo disputará cuatro partidos y tendrá dos fechas libres. Los encuentros serán de ida y vuelta.

Tras el estreno como local, Huracán viajará a Olavarría para enfrentar a Ferro el domingo 6 de septiembre y quedará libre en la tercera jornada. La segunda rueda comenzará el 20 de septiembre visitando a Sarmiento en Pigüé, mientras que el 27 recibirá a Ferro en Ingeniero White.

La clasificación tendrá una exigencia extra. En la Región Pampeana Sur, los cuatro mejores primeros de las cinco zonas integradas por tres clubes avanzarán directamente a la tercera ronda, mientras que el restante ganador de grupo y el mejor segundo deberán atravesar una instancia previa.

Huracán afrontará así uno de los grandes objetivos de la temporada. El Regional Amateur reúne a equipos de distintas ligas del país y entregará cuatro ascensos al Torneo Federal A, por lo que el conjunto de Ingeniero White buscará trasladar al plano nacional el protagonismo que viene teniendo en el fútbol de la Liga del Sur.