El Gobierno analiza destinar más fondos a los bancos para impulsar el crédito hipotecario

El Gobierno nacional evalúa ampliar las herramientas de financiamiento para los bancos con el objetivo de impulsar los créditos hipotecarios y facilitar el acceso a la vivienda. La iniciativa contempla extender los plazos de los fondos que reciben las entidades financieras y sumar nuevas líneas de préstamos.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, confirmó que se estudian modificaciones al esquema que utiliza recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Durante una entrevista con el economista Miguel Ángel Boggiano, explicó que las primeras licitaciones dejaron en evidencia una marcada preferencia de los bancos por obtener dinero a mayor plazo.

En la última convocatoria, el 98% de los recursos solicitados se concentró en la alternativa de cinco años, mientras que la opción de un año tuvo escasa demanda. "El horizonte por ahora es cinco años; estamos contemplando dar más largo, pero todavía no se decidió, pero es muy posible", señaló el funcionario.

El problema que busca resolver Economía es que los bancos suelen disponer de fondos a corto plazo, mientras que los préstamos para comprar una vivienda se devuelven durante 15, 20 o incluso más años. Esa diferencia dificulta el financiamiento y limita las posibilidades de ampliar la oferta de hipotecas.

En agosto, el Gobierno anunció un programa de $2 billones provenientes del FGS, con licitaciones de $200.000 millones cada una. Hasta ahora se concretaron dos operaciones, en septiembre y octubre, que distribuyeron un total de $400.000 millones. El mecanismo ofrece recursos a un año, con una tasa mínima de UVA + 2,5%, o a cinco años, con un rendimiento inicial de UVA + 4,5%.

Daza también destacó que la puesta en marcha del sistema contribuyó a reducir las tasas ofrecidas por algunas entidades. Según explicó, antes del programa había bancos que prestaban a UVA + 12% o UVA + 9%, mientras que posteriormente varios comenzaron a ofrecer condiciones por debajo de UVA + 7,5%. De todos modos, esos valores corresponden a tasas adicionales al ajuste por inflación de la UVA.

El Ministerio de Economía mantiene conversaciones con organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, para desarrollar nuevas fuentes de financiamiento. Aunque todavía no hay decisiones definitivas, la intención es que los bancos puedan contar con recursos durante más tiempo y, de esa manera, ampliar las posibilidades de acceso al crédito hipotecario.

Con información de Infobae