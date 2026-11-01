Boca y River disputan un nuevo Superclásico en la Bombonera

Boca y River ya disputan una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino en una Bombonera colmada de hinchas. El partido, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, tiene en juego mucho más que tres puntos para los dos equipos.

El Xeneize juega con un hombre más desde temprano. A los 9 minutos, Lucas Martínez Quarta vio la roja tras tumbar a Merentiel sin pelota cuando se iba para el gol.

El Xeneize llega en un gran momento y con la ilusión de cerrar el año con varios títulos. Ya se aseguró un lugar en los playoffs del Clausura, es finalista de la Copa Sudamericana, semifinalista de la Copa Argentina y sigue prendido en la pelea por el primer puesto de la Tabla Anual.

Del otro lado, el panorama es bastante diferente. River atraviesa una temporada complicada, marcada por eliminaciones prematuras y la falta de títulos. Sin embargo, sabe que una victoria ante su eterno rival puede cambiar el ánimo de cara al cierre del calendario.

Además del orgullo que siempre está en juego, el Millonario necesita sumar para consolidarse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y mantener viva la esperanza de conseguir un boleto a la Libertadores del próximo año.

El encuentro cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado por Silvio Trucco desde el VAR. La transmisión televisiva está a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

Con dos realidades distintas, pero la misma obligación de ganar, Boca y River vuelven a paralizar al fútbol argentino en otro capítulo de una rivalidad histórica. La pelota ya rueda en La Bombonera y ninguno quiere regalar nada.