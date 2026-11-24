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Una nueva edición con entrevistas vinculadas a temas de actualidad local.
La Brújula TV tendrá este martes una nueva edición con tres bloques dedicados a distintos temas de actualidad local: el nuevo sistema de estacionamiento medido, el debate por el homenaje a Mario Roberto Santucho y los preparativos para una nueva edición de la Noche de los Museos.
En el primer bloque participará el jefe de Gabinete municipal, Luis Calderaro, quien brindará detalles sobre el sistema de estacionamiento medido y las modificaciones previstas para su funcionamiento en la ciudad.
Luego será el turno de Sergio Sannineli, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad del Sur (ADUNS) y Juan Pedro Tunessi (de la Unión Cívica Radical), quienes debatirán sobre el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las distintas posiciones que generó la iniciativa.
Finalmente, el tercer bloque estará dedicado a la Noche de los Museos, que se realizará el próximo sábado 28 de noviembre. Participarán Gonzalo Campos, y el director de 2Museos, Marcelo Díaz, quienes brindarán detalles sobre las actividades previstas para esa jornada.
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