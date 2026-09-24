“Rada” llegó a la tapa de Gente y abrió su intimidad en una extensa entrevista

Agustín “Rada” Aristarán volvió a ocupar un lugar destacado en la escena nacional y esta vez lo hizo desde la tapa de la Revista Gente, donde protagonizó una extensa producción fotográfica y una entrevista en la que repasó distintos momentos de su vida personal y profesional.

El artista nacido en Bahía Blanca recordó que su vínculo con el escenario comenzó cuando todavía era un chico. Tenía 12 años cuando, a partir de una actividad escolar, se animó a presentarse por primera vez ante unas 200 personas en el Teatro Municipal. Aquella experiencia, pese al miedo inicial, terminó de convencerlo de que quería dedicarse al espectáculo.

La magia había aparecido incluso antes. Aristarán contó en otras entrevistas que su primer acercamiento fue a los seis años, cuando recibió como regalo de Navidad una caja de trucos que terminó despertando una vocación que con el tiempo combinaría con la actuación, la música y el humor.

En diálogo con Gente, “Rada” también repasó sus primeros años trabajando en escuelas, casamientos y distintos eventos, mucho antes de convertirse en una figura habitual de los grandes teatros y las producciones de alcance nacional. Ese recorrido lo llevó de los pequeños espectáculos de “magia cómica” a encabezar musicales, unipersonales y proyectos audiovisuales.

Durante la entrevista también abrió una ventana hacia su vida personal. Habló de su hija Bianca, de su relación de pareja y de la manera en que intenta compatibilizar una agenda profesional cada vez más exigente con los vínculos familiares. También contó por qué decidió no convivir con su pareja y se refirió a las elecciones personales que fue tomando a medida que crecía su carrera.

Otro de los puntos que abordó fue la posibilidad de rechazar proyectos aun cuando representaran una importante oportunidad económica. Aristarán explicó que con los años aprendió a priorizar aquellos trabajos que verdaderamente le generan entusiasmo y que le permiten seguir explorando diferentes facetas artísticas.

La producción de Gente encuentra al bahiense atravesando una etapa de consolidación, después de años en los que combinó teatro, televisión, cine, música y magia. En ese recorrido participó de grandes musicales y continuó llevando sus espectáculos por distintos escenarios del país y del exterior.

La aparición en la tapa se suma así a una carrera que comenzó en Bahía Blanca casi como un juego y que terminó convirtiendo a Aristarán en uno de los artistas más versátiles de su generación.