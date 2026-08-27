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Enzo Fernández irá al Manchester City y Dibu Martínez jugará en Chelsea
Los dos campeones del mundo cambiarán de club en la Premier League.
El mercado de pases de la Premier League tendrá dos movimientos de fuerte impacto para la Selección Argentina: Enzo Fernández tiene acordada su transferencia de Chelsea al Manchester City, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez dejará Aston Villa para ocupar un lugar en el conjunto londinense.
Según informó TyC Sports, Manchester City llegó a un acuerdo para adquirir a Fernández por una cifra cercana a los 140 millones de euros. El mediocampista, de 25 años, firmará un contrato hasta 2032, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más.
Su salida de Chelsea se produce después de tres años y medio en el club, donde llegó a ejercer la capitanía y conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes durante 2025.
Fernández había quedado al margen del encuentro frente a Luton Town por la segunda ronda de la Carabao Cup mientras avanzaban las negociaciones por su transferencia.
El pase significará además otra operación millonaria en la carrera del volante surgido en River. Entre su transferencia al Benfica en 2022, su posterior llegada al Chelsea en 2023 y el acuerdo con Manchester City, sus traspasos acumulan alrededor de 279 millones de euros.
Mientras se concreta su salida, Chelsea avanzó por otro argentino. Dibu Martínez acordó dejar Aston Villa después de seis temporadas y continuará su carrera en el equipo londinense.
El acuerdo entre los clubes rondaría los 7,5 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 8,75 millones de dólares. El arquero viajará este viernes a Londres para completar los trámites y firmar por dos temporadas, con opción a una tercera.
Martínez, de 33 años, había sido vinculado anteriormente con Juventus y Tottenham, pero finalmente Chelsea aceleró las gestiones para incorporarlo. En el nuevo equipo competirá por la titularidad con el español Robert Sánchez.
Aston Villa había decidido escuchar propuestas por el arquero debido a su elevado contrato y ya incorporó al japonés Zion Suzuki como alternativa para el puesto.
Dibu llegó al conjunto de Birmingham en septiembre de 2020 y disputó 256 partidos, con 80 vallas invictas. Durante ese período se convirtió en una de las referencias del plantel y formó parte del equipo que conquistó la Europa League.
Con información de TyC Sports
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