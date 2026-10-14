El Tiempo
Se espera un jueves nublado, húmedo e inestable
Una mejora más marcada recién podría llegar durante el fin de semana.
El pronóstico del tiempo para este jueves anticipa otra jornada con cielo mayormente nublado, elevada humedad e inestabilidad en Bahía Blanca, aunque con una probabilidad de lluvias más baja, de acuerdo con el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
El especialista explicó que durante las últimas horas del miércoles todavía podrían registrarse algunos chaparrones aislados, en medio de una situación atmosférica que prácticamente no mostró cambios respecto de los días anteriores.
Para el jueves, en tanto, seguirá el cielo mayormente nublado. La chance de lluvias es mucho más baja, pero va a seguir muy húmedo e inestable.
En cuanto a las temperaturas, tampoco se esperan modificaciones importantes, por lo que los registros continuarán en valores similares a los de las últimas jornadas con una mínima de 9 grados y una máxima de 14 grados.
La misma tendencia alcanzará a Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, donde persistirán la nubosidad, la humedad y la inestabilidad.
Según adelantó el meteorólogo, una mejora podría comenzar a observarse durante el fin de semana, aunque sería transitoria. Para comienzos de la próxima semana se prevé el avance de un nuevo frente que podría volver a generar lluvias entre lunes y martes.
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