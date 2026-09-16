Nuevo Régimen Penal Juvenil: la Justicia estima que atenderá el doble de causas con el mismo personal

La puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil podría provocar que se duplique la cantidad de causas que tramita el fuero especializado en Bahía Blanca, una mayor demanda que deberá ser afrontada con prácticamente la misma estructura de personal.

Milena Menichelli, defensora oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, señaló en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24, que la estimación surgió de analizar los expedientes que hasta ahora eran cerrados debido a la edad de los involucrados.

“La modificación fundamental es que se amplió considerablemente el número de jóvenes y adolescentes que van a ingresar al sistema penal juvenil. Nosotros calculamos en la Defensoría que sería el doble, porque estuvimos analizando la cantidad de casos sobreseídos por no punibilidad y vamos a tener el doble”, explicó.

El nuevo régimen alcanza a adolescentes de entre 14 y 17 años imputados por delitos y comenzó a aplicarse para los hechos cometidos desde su entrada en vigencia este mes.

La defensora aclaró que el inicio de un expediente no significa necesariamente que el adolescente quede privado de su libertad. Los fiscales mantienen herramientas que permiten disponer el archivo de determinados casos, pero cuando la persecución penal continúa deben cumplirse las distintas etapas del proceso.

Según explicó Menichelli, actualmente falta un defensor especializado y también un fiscal del fuero juvenil, función que está siendo cubierta por un fiscal del fuero de adultos.

“Vamos a tener que trabajar con lo que tenemos. Esperemos que de a poco se vaya adecuando la nueva situación. El sistema tiene que seguir funcionando con las herramientas que tenemos. Yo creo que va a haber una modificación porque se va a ampliar la cantidad de recursos humanos”, agregó.

“Si ingresan muchos chicos al sistema se va a complejizar para poder dar buena respuesta como se está pudiendo dar al día de hoy. Sería ideal contar con mayor cantidad de recursos humanos”, sostuvo.

A la falta de personal se suma un problema de infraestructura que Bahía Blanca arrastra desde hace años. La ciudad no cuenta con un centro de contención para adolescentes que deban permanecer institucionalizados y dispone de un centro de recepción destinado principalmente a resolver su derivación.

Por esa razón, cuando un joven requiere otro tipo de alojamiento debe ser trasladado a establecimientos ubicados en otras ciudades de la provincia, como Tandil, Mar del Plata, Azul o Dolores.