Patentamiento de autos en Bahía Blanca acumula una caída de 13%

El patentamiento de autos nuevos en Bahía Blanca registró una suba durante agosto en comparación con julio, mientras que las transferencias de dominio (traspasos) tuvieron una caída en el mismo período, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (Dnrpa).

Las cifras oficiales muestran que en el octavo mes del año se patentaron 359 autos en la ciudad, un incremento de 3% respecto a julio, cuando se habían registrado 348 unidades. En cambio, los traspasos totalizaron 1.308 en agosto, una baja de 13% frente a los 1.502 del mes anterior.

Pese a la mejora mensual en el patentamiento, el acumulado del año muestra un panorama más débil: entre enero y agosto se patentaron 3.037 autos en Bahía Blanca, una caída de 16% en contraste con el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 3.634 unidades.

El comportamiento mes a mes de 2026 fue irregular: tras un pico en marzo (392 unidades), el patentamiento encadenó tres bajas consecutivas hasta mayo (329, el piso del año), para luego alternar subas y bajas hasta el repunte de agosto.

En cuanto a los traspasos, en los primeros ocho meses del año se realizaron 11.471 transferencias de dominio en la ciudad, un aumento de 13% respecto a las 10.175 registradas entre enero y agosto de 2025.

El comportamiento mes a mes de 2026 también fue irregular: tras una caída en febrero, los traspasos treparon durante marzo y abril hasta el pico del año (1.569 unidades), retrocedieron en mayo y se mantuvieron estables en junio, para luego volver a subir en julio y cerrar con la baja de agosto.

El contraste entre ambas variables sugiere que el mercado de usados en la ciudad sostuvo mayor dinamismo que el de unidades cero kilómetro durante 2026.